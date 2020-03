600 € aux collaborateurs sportifs et indépendants

Dans le Arrêté ministériel dénommée “Cura Italia” émise aujourd’hui par le Conseil des ministres, pour faire face aux retombées économiques dues à l’urgence du coronavirus, les travailleurs du secteur du sport et les associations elles-mêmes n’ont pas été exclus.

En effet, il sera destiné à tous les collaborateurs sportifs et indépendants du secteur une indemnité unique de 600,00 €. La mesure s’adresse à tous ceux qui, régulièrement inscrits comme instructeurs, collaborateurs ou travailleurs indépendants dans le secteur du sport, perçoivent des taxes en franchise jusqu’à 10 000 € par an.

Une mesure qui donne de l’oxygène surtout aux nombreuses associations sportives arrêtées au pôle après les mesures prises pour faire face à l’urgence. De plus, les associations sportives, professionnelles et autres, voir le suspension et report de tous les paiements prévus pour le 31 mai, en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, les primes d’assurance et les loyers versés aux entités publiques ou territoriales.

Les paiements susmentionnés seront en effet reportés, sans augmentation ni intérêt, à date limite du 30 juin, lorsque le même doit être payé en une seule solution ou avec un versement également sans intérêt sur 5 mois, à partir du mois de juin.

Également prévu pour un crédit d’impôt pour toutes les associations sportives qui adopteront des mesures d’assainissement et d’assainissement en milieu de travail, si elles entrent dans les paramètres financiers des petites et moyennes entreprises (donc en fait accessibles au moins à tout le monde amateur).

Quant au secteur du football, le FIGC, dans la figure du président Gabriele Gravina, a exprimé sa satisfaction pour les mesures lancées par le gouvernement: “Je remercie le gouvernement, le ministre des Sports, Spadafora, et le ministre de l’Économie et des Finances, Gualtieri, d’avoir pleinement suivi les faits à notre encontre, conforme aux besoins du pays “.