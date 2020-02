7 Clauses de libération ridiculement élevées – HITC

Il y a un peu plus d’une semaine, j’ai fait une vidéo sur 7 joueurs avec des clauses de sortie étonnamment basses, ce qui était une répétition d’une vidéo que j’avais faite il y a un peu plus de deux ans depuis que tout le personnel avait changé. Beaucoup de gens ont demandé que je continue avec 7 joueurs avec des clauses de sortie ridiculement élevées, ce qui est une autre vidéo que j’ai faite il y a quelques années, mais comme il s’agit également d’un tout nouveau sept, j’étais heureux d’obliger.

D’accord, je ne vous ennuierai pas avec une introduction trop longue, mais pour tous les caca, oui, nous savons tous que les clauses de libération en Espagne sont obligatoires et beaucoup d’équipes choisissent simplement un chiffre prohibitif dans l’espoir qu’elles agissent comme un moyen de dissuasion en termes d’autres équipes essayant de signer leurs joueurs. C’est juste un peu amusant et légèrement intéressant à mon avis.

Voici 7 clauses de libération ridiculement élevées:

7. Tete – 129 millions de livres sterling

Faire bouger les choses avec ce sept est un Brésilien qui joue pour le Shakhtar Donetsk… Je sais, qui y aurait pensé! L’un des dix Brésiliens a contracté avec les Ukrainiens qui ont été exilés de chez eux depuis 2017, Tete a rejoint le Shakhtar il y a 11 mois. Auparavant sous contrat avec Gremio, le joueur de 19 ans n’avait pas encore fait ses débuts en équipe au Brésil, mais il a depuis fait plus de 20 apparitions pour le Shakhtar. Une perspective extrêmement excitante, Tete a le potentiel pour devenir un ailier droit de classe mondiale, mais une clause de libération de 129 millions de livres est assez révélatrice pour quelqu’un qui n’a joué que 20 matches de championnat de plus que moi.

6. Cui Min – 22 millions de livres sterling

Cui Min (L) de Chine est en compétition pour le ballon avec Mirko Maric de Croatie lors du match de championnat international de football Gree China Cup 2017 entre la Chine et la Croatie au Guangxi Sports…

Ce n’est pas un secret que les frais de transfert sont devenus assez astronomiques dans la Super League chinoise au cours des cinq dernières années, et les clubs cherchent maintenant à protéger leurs actifs. L’arrière central du Shenzhen FC Cui Min a de loin la clause de libération la plus basse de ces sept, mais il est également de loin le pire joueur de ces sept. Le joueur de 30 ans aurait du mal à obtenir un concert dans une équipe de Ligue Deux en Angleterre, mais en Chine, il a fait reculer Shenzhen de 9,5 millions de livres sterling. Limité une fois par l’équipe nationale chinoise, Shenzhen tient clairement à le garder, et le jeu a vraiment disparu si quelqu’un devait activer sa clause de libération de 22 millions de livres sterling.

5. Oriol Busquets – 172 millions de livres sterling

Si vous aviez payé 172 millions de livres sterling pour signer un Sergio Busquets de 21 ans de Barcelone, vous auriez obtenu un retour assez décent sur votre investissement, mais je ne suis pas sûr que Oriol Busquets soit destiné à atteindre les sommets de son homonyme. Le jeune talentueux, actuellement prêté au FC Twente, a le potentiel de faire son entrée dans la première équipe de Barcelone s’il progresse bien, mais pour l’instant il n’a joué que deux matchs pour les géants catalans et une clause de libération de 172 millions de livres sterling ferait de lui le deuxième footballeur le plus cher de tous les temps – donc je pense qu’une place dans ce sept est assez justifiée.

4. Uros Racic – 86 millions de livres sterling

Uros Racic du FC Famalicao avec Adel Taarabt du SL Benfica en action lors du match de Liga NOS entre le SL Benfica et le FC Famalicao à l’Estadio da Luz le 14 décembre 2019 à Lisbonne,…

Il n’est pas surprenant que ce sept devienne parfois assez lourd en Liga, et à la quatrième place, nous avons le milieu de terrain de Valence Uros Racic. Un type de boîte à boîte, Racic est un peu un cric de tous les métiers mais un maître d’aucun. Il a rejoint Valence à l’été 2018 après sa campagne en petits groupes avec le Red Star Belgrade, mais le joueur de 21 ans n’a pas encore fait ses débuts en tant que senior pour l’équipe nationale serbe. Ayant échoué à obtenir un match à Valence, Racic a passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt avec Tenerife, et est maintenant en prêt avec les hauts voleurs portugais Familicao. Il devrait avoir une carrière décente, et je serais surpris s’il n’a jamais remporté un cap complet pour la Serbie, mais je serais carrément sidéré s’il commandait un montant de 86 millions de livres sterling.

3. Brahim Diaz – 646 millions de livres sterling

En troisième position, nous franchissons une étape importante en termes de qualité, mais une étape intéressante en termes de clause de libération. La clause de libération de Brahim Diaz au Real Madrid est supérieure au produit intérieur brut annuel de huit pays à travers le monde, ce qui est évidemment un peu stupide. L’Espagnol a rejoint le Real Madrid depuis Manchester City pour plus de 15 millions de livres sterling en janvier 2019, après avoir fait 15 apparitions à l’Etihad. Bien qu’il soit un fin technicien, il n’a pas encore vraiment attiré l’attention de Zinedine Zidane, et n’a fait que 17 apparitions pour Los Blancos. Âgé de 20 ans, Diaz gagnerait plus de 100 000 £ par semaine, mais personnellement, je ne peux pas le voir signer plus de trois fois les frais de transfert du record du monde de si tôt.

2. Jean Pyerre – 103 millions de livres sterling

Jean Pyerre de Gremio se bat pour le ballon contre Dudu de Palmeiras lors du match Gremio v Palmeiras dans le cadre de la Copa CONMEBOL Libertadores 2019 à Arena do Gremio le 20 août 2019 à…

Il y a une excellente configuration d’académie à Gremio, et ce sept comporte à la fois un ancien et actuel diplômé de l’académie Gremio. Jean Pyerre est l’actuel, le joueur de 21 ans ayant fait ses débuts en championnat en août 2017. Milieu offensif aux longues jambes et un peu spécialiste du coup de pied arrêté, Pyerre a marqué 5 buts en 38 matchs de championnat pour l’équipe de Campeonato Brasileiro. et il a été récompensé par un nouveau contrat cet été. Cet accord était assorti d’une clause de rachat lourde de 103 millions de livres sterling, ce qui n’est pas une somme modique pour un homme qui n’a même pas représenté le Brésil à aucun niveau de jeunesse.

1. Alex Song – 69 millions de livres sterling

La clause de libération la plus ridicule dans le football doit sûrement être Alex Song à Sion en Suisse. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Barcelone n’a que 32 ans, même s’il a l’impression qu’il existe depuis toujours, mais Lionel Messi est peut-être le seul âgé de 32 ans à pouvoir exiger des frais supérieurs à 60 millions de livres sterling. Song, qui a disputé son dernier match pour le Cameroun en 2014 et a récemment joué en prêt à West Ham et pour Rubin Kazan, ferait bien de commander 5% de ces frais, et on ne peut que supposer qu’un agent a accidentellement ajouté un zéro supplémentaire ou deux à son contrat à un moment donné.

