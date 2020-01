7 clubs de football qui ont connu des hausses météorologiques dans les années 2010 – HITC

Je sais que nous entamons la nouvelle année et la nouvelle décennie maintenant, mais ces vidéos axées sur la décennie sont toujours populaires, et les gens obtiennent ce que les gens veulent ici au HITC Sevens. La semaine dernière, j’ai fait une vidéo sur les équipes qui ont subi les chutes de grâce les plus fortes cette décennie, que les supporters desdits clubs ont déclaré être profondément déprimants.

Donc, sur une note plus légère, je change d’ambiance aujourd’hui avec sept clubs qui ont fait d’énormes progrès en termes d’amélioration au cours des années 2010. Sur une période de dix ans, les équipes ne manquent pas. J’ai dû réduire toutes ces équipes à sept, et je ne doute pas qu’il y ait des équipes que j’ai négligées ou que je n’ai pas envisagées du tout, alors faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires.

Voici sept clubs de football qui ont connu des hausses fulgurantes dans les années 2010:

7. Salford City

J’ai essayé de concentrer ces sept équipes sur les meilleures équipes des cinq premières ligues européennes, de peur que si j’incluais des clubs britanniques de ligue inférieure, il y aurait sans aucun doute des augmentations de ligue inférieures dans d’autres pays que je connaissais moins et à ce titre je pouvais être accusé d’être un peu britannique. La seule exception à cette règle est Salford City, dont l’ascension au cours des dix dernières années m’a semblé digne d’une place dans ces sept.

Fondé en 1940 sous le nom de Salford Central, Salford n’avait jamais joué au football de ligue jusqu’en 2019. Au début de la décennie, le club a terminé 11e dans la Northern Premier League Division One North, qui est le huitième niveau de football en Angleterre et le quatrième niveau. au niveau non-ligue. La saison suivante, ils ont terminé 13e, puis 16e et enfin 12e de la saison 2013-14.

C’est en 2014 que tout a changé pour Salford City, en tant que groupe de joueurs souvent appelé la classe de Manchester United de 1992, comprenant Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes et Nicky Butt qui acquièrent chacun 10% du club. Le milliardaire Peter Lim a acheté les 50% restants, bien qu’il ait depuis vendu 10% de ses parts dans le club à David Beckham. Au cours des cinq saisons qui ont suivi, Salford a été promu quatre fois, investissant massivement à la fois dans l’équipe de jeu, dans le développement des jeunes et sur le terrain de Moor Lane. À l’aube de la nouvelle décennie, Salford fait désormais partie de la première moitié de la Ligue deux, et le club a l’ambition d’atteindre la Premier League au cours des dix prochaines années.

6. Leicester City

Jamal Lowe (9) de Wigan Athletic se bat avec Wilfred Ndidi (25) de Leicester City lors du match de troisième tour de la FA Cup entre Leicester City et Wigan Athletic au King Power Stadium,…

Si vous aviez dit à un fan de Leicester City en 2010 qu’au cours des 10 prochaines années, il remporterait un titre de Premier League et atteindrait les huitièmes de finale de la Ligue des champions, il aurait naturellement ri de votre visage. Les Foxes ont commencé la décennie avec une prise de contrôle qui a vu Milan Mandaric partir et le groupe King Power entrer. Le consortium dirigé par les Thaïlandais avait de grandes ambitions, et ils n’avaient pas peur d’éclabousser l’argent dans les East Midlands. Dans leur première campagne, l’ancien patron de l’Angleterre, Sven Goran Eriksson, a été recruté pour diriger l’équipe, tandis que Martyn Waghorn, Darius Vassell et Yakubu ont été ajoutés à l’équipe.

Les Foxes ont toutefois reculé, terminant 10e du championnat au cours de la saison 2010-11, et après un mauvais début de la campagne suivante, Eriksson a été remplacé par l’ancien patron Nigel Pearson. Ils ont terminé neuvième cette saison, ils ont fait les play-offs la saison suivante, puis dans la campagne 2013-14, les Foxes ont accédé à un titre de deuxième niveau. Tout au long de la saison suivante, Leicester semblait condamné à la relégation, avant que Pearson n’orchestre une grande évasion remarquable.

Des incidents en dehors du terrain ont vu le patron actuel de Watford renvoyé cet été-là, et il a été remplacé par Claudio Ranieri. Au cours de la saison 2015-16, Leicester a réussi le choc de la décennie en remportant un titre de Premier League en tant qu’outsiders de pré-saison à 5000/1. Trois finitions en milieu de table ont suivi, mais Leicester ressemble à nouveau à une tenue vraiment impressionnante sous Brendan Rodgers. Ils entrent dans les 2020 à la deuxième place de la Premier League.

5. Fuenlabrada

Ne vous laissez pas berner en pensant que ce sept ne concerne que les clubs anglais, car il y a eu des augmentations énormes ailleurs dans le jeu européen et même mondial au cours de la dernière décennie. Les vairons espagnols Fuenlabrada en sont un bel exemple, ayant commencé la décennie dans le quatrième niveau du football espagnol. Fondée en 1975 dans le huitième niveau du jeu espagnol, avant les années 2010, Fuenlabrada n’avait jamais joué dans les deux premiers niveaux du football espagnol. En 2012, le club a remporté la promotion de la division Tercera dans la Segunda División B, où ils sont restés pendant les sept saisons suivantes.

En 2017-18, Fuenlabrada a atteint les huitièmes de finale de la Copa del Rey pour la première fois, et en 2018-19, ils ont finalement remporté la promotion dans la division Segunda. À leur première saison à ce niveau, le club madrilène se trouve actuellement dans les hauteurs vertigineuses de la quatrième place, ressemblant à de vrais candidats pour un match de barrage, et qui connaît même une chance de promotion automatique en Liga. Fuenlabrada joue sur la capacité de 6 000 Estadio Fernando Torres, qui porte le nom de l’ancien international espagnol qui n’a jamais joué pour Fuenlabrada, mais est né dans la ville.

4. Luton Town

Dominic Solanke de l’AFC Bournemouth célèbre après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de troisième tour de la FA Cup entre l’AFC Bournemouth et Luton Town au Vitality Stadium en janvier…

D’accord, certes, nous n’avons pas quitté l’Angleterre pour longtemps. En quatrième place dans ces sept, être au deuxième niveau n’est pas particulièrement inhabituel pour Luton Town, qui a terminé aussi haut que 7e dans le vol de retour dans les années 1980. Cependant, quand on regarde où les Hatters étaient au début de la décennie par rapport à maintenant, c’est sans aucun doute l’une des plus grandes améliorations apportées par n’importe quelle équipe dans le football mondial.

En 2009, Luton a été relégué de la Ligue de football pour la première fois, étant membre de la Ligue de football depuis 1920. À ce titre, ils ont commencé la décennie au cinquième niveau du football anglais, qui était alors connu sous le nom de Conférence et est maintenant connu sous le nom de la Ligue nationale. C’est à la Conférence que Luton a passé la première moitié de la décennie, ne terminant jamais en dessous de la 7e place, mais n’ayant pas réussi à gagner la promotion à quatre reprises.

Une campagne énergique de 2013-14 a finalement vu le retour du football de ligue à Kenilworth Road, et quatre victoires consécutives en demi-finale de Ligue deux ont suivi. Les Hatters ont fait de très bonnes affaires à l’été 2017 et, lors de la campagne 2017-2018, ils sont revenus au troisième niveau du football anglais pour la première fois depuis 2008. Ils ne sont pas restés longtemps, ce qui en a fait un retour- promotions consécutives la saison dernière sous Nathan Jones et Mick Harford. Luton a fait un grand saut en très peu de temps, et la survie au Championnat est le seul objectif des Chapeliers cette saison – ils se retrouvent à la 21e place du deuxième niveau au moment de l’enregistrement.

3. Sheffield United

Même s’ils avaient juste une saison normale en Premier League ce trimestre, Sheffield United serait de bons candidats pour ces sept, mais le fait qu’ils se disputent une place en Europa League pour la nouvelle année signifie qu’ils méritent à juste titre la troisième place. Les Blades ont commencé la décennie dans le championnat, mais ils ont été relégués du deuxième niveau au cours de la saison 2010-11, passant en Ligue 1 pour la première fois depuis les années 1980. Bien qu’ils se soient rapprochés à plusieurs reprises, les quatre vainqueurs de la FA Cup ont semblé entravés dans les matches de barrage. Au total, Sheffield United a passé six saisons en Ligue 1 avant de nommer Chris Wilder.

Wilder est né à Sheffield et a joué plus de 100 matchs pour les Blades en tant que joueur, et il se révélera être le catalyseur de leur ascension à travers les divisions. Un titre de League One en 2017 a été suivi d’une consolidation au Championnat en 2018. La saison dernière, Sheffield United a propulsé ses rivaux du Yorkshire, Leeds United, à la deuxième place du Championnat, assurant ainsi un retour en Premier League pour la première fois depuis plus d’une décennie. Les Blades ont le plus petit budget salarial dans l’élite, mais Wilder continue de faire des miracles et Sheffield United a été remarquable cette saison. Alors que beaucoup les ont radiés avant qu’un ballon ne soit botté, je pensais qu’ils avaient de bonnes chances de survie avec Wilder à la barre, mais je ne m’attendais certainement pas au type de forme qu’ils ont montré cette saison. Au moment de l’enregistrement, les Blades se retrouvent huitièmes de Premier League, un point en dessous de Tottenham et deux devant Arsenal.

2. Bournemouth

Andreas Christensen de Bournemouth lors de la FA Cup Third Round match entre Chelsea FC et Nottingham Forest à Stamford Bridge le 05 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Bournemouth est devenu un rendez-vous si régulier en Premier League qu’il est trop facile d’oublier d’où il vient et jusqu’où Eddie Howe a pris le club. Bournemouth a commencé la décennie en Ligue Deux, mais ils ont obtenu une promotion en mai 2010. En 2011, l’homme d’affaires russe Maxim Demin a acheté une participation de 50% dans le club, et Howe a reçu des fonds pour l’aider à opérer sur le marché des transferts.

Bournemouth a remporté la promotion au Championnat en 2013, et tout comme Chris Wilder à Sheffield United, Howe a connu une saison de consolidation en terminant 10e, avant de remporter une autre promotion cette fois en Premier League. Bournemouth n’avait jamais joué au football de haut niveau avant 2015, et le minuscule Vitality Stadium avait l’air un peu à sa place aux côtés d’Old Trafford et des Émirats.

Malgré une saison marquée par des blessures, Bournemouth a conservé son statut de vol supérieur, et ils ont reproduit cet exploit au cours de chacune des trois dernières saisons. Au cours des trois dernières campagnes, Bournemouth n’a pas seulement survécu, ils ont terminé à plus de 10 points au-dessus des trois derniers et ont même terminé une fois dans la première moitié. Cette saison semble être plus difficile, et si les Cerises veulent vraiment avancer, alors elles doivent évoluer vers un terrain plus grand.

0. Mentions honorables

Comme je l’ai dit, je ne pourrais pas nommer tous les côtés pour avoir apporté des améliorations majeures au cours des dix dernières années, et j’aimerais entendre certaines de vos suggestions dans les commentaires. Cependant, une poignée d’équipes qui ont fait ma liste mais qui ont tout simplement raté comprennent les goûts de Brighton & Hove Albion, Alaves, Eibar et Leganes. Il y a aussi des équipes comme la Juventus et Liverpool, qui ont toujours été des clubs massifs mais qui ne réussissaient pas au début de la décennie, mais qui sont maintenant revenues au sommet du jeu européen, que j’ai presque inclus mais décidé contre. De même, Manchester City a commencé la décennie sans trophée en plus de 30 ans, mais ils ont remporté 13 trophées au cours des dix dernières années. D’accord, et maintenant pour votre première place…

1. RB Leipzig

Christopher Nkunku de RB Leipzig s’exécute avec le ballon pendant le match de Bundesliga entre RB Leipzig et FC Augsburg au Red Bull Arena le 21 décembre 2019 à Leipzig, Allemagne.

J’adorerais que la première place dans ce sept soit une histoire de conte de fées complète d’un club construit sur le succès de diplômés de l’académie opérant avec un budget restreint et défiant toutes les chances. Malheureusement, le football du XXIe siècle ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si ce sept prouve quelque chose, c’est que pour l’essentiel, toute augmentation significative du football doit être facilitée par une injection d’argent. Même si certaines des hausses de ces sept ont été impressionnantes, Salford, Leicester et Bournemouth ont toutes eu des prises de contrôle importantes qui se sont révélées être des catalyseurs de leurs hausses.

Cependant, aucun club n’a augmenté de manière plus significative, et aucun club ne peut être plus clairement attribué à un changement de propriétaire et à une injection de fonds, que celui de RB Leipzig. La saison 2009-10 a été la première de RB Leipzig sous sa forme actuelle, le conglomérat Red Bull ayant décollé du SSV Markranstadt du cinquième niveau et achevé de les renommer et de les renommer à leur arrivée. Il y a eu une injection immédiate de liquidités et une énorme ambition, et Leipzig a remporté la promotion du cinquième niveau en 2010.

Il leur a fallu trois saisons pour remporter à nouveau la promotion, cette fois dans le troisième niveau, mais les objectifs de Daniel Frahn les ont incités à des promotions consécutives et à une place dans la 2 Bundesliga. De nouveaux investissements ont été réalisés avant la vie dans le deuxième niveau, et après une cinquième place en 2015, Leipzig a remporté une autre promotion en 2016. Lors de leur première saison en Bundesliga, s’étant fermement établi comme le club le plus détesté d’Allemagne, Leipzig a terminé deuxième dans l’élite du Bayern Munich. Timo Werner est l’homme vedette de Leipzig depuis 2016, et ses objectifs les ont aidés à terminer 6e et 3e place dans chacune des deux dernières campagnes. Au moment de l’enregistrement, Leipzig était actuellement en tête de la Bundesliga, avec quatre points d’avance sur le Bayern Munich en troisième et sept sur Dortmund en quatrième. Passer du cinquième niveau au début de la décennie à d’éventuels champions et habitués de la Bundesliga en compétition européenne d’ici la fin est une augmentation presque sans précédent dans le jeu européen, même s’il n’y avait absolument rien d’organique.