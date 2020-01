7 équipes les plus améliorées cette saison – HITC

Au début de l’année, j’ai fait une vidéo sur les 7 équipes les plus améliorées de la décennie, et il est clair que cela a dû aiguiser l’appétit de certaines personnes pour un contenu similaire. L’idée de Frankie Didio de regarder les 7 équipes les plus améliorées cette saison était le deuxième commentaire le plus apprécié sur ma vidéo en regardant 7 clauses de sortie étonnamment basses, donc je vous remercie d’avoir envoyé votre suggestion Frankie, et aujourd’hui je vais la donner depuis.

Ces sept se concentreront naturellement sur les échelons supérieurs du jeu et ceux qui accomplissent des miracles au plus haut niveau, mais n’hésitez pas à partager toute hausse plus obscure cette saison dans les commentaires peut-être de votre partie du monde. Les inclusions sont basées sur les performances et les résultats des équipes la saison dernière par rapport à cette saison, et j’essaierai de faire quelques mentions honorables super rapides entre la première et la deuxième place.

Voici les 7 équipes de football les plus améliorées / les plus performantes de la saison:

7. Schalke

Nous lançons ce sept en Bundesliga, avec une équipe qui se bat actuellement pour une place en Ligue des champions. Nous nous sommes habitués à voir Schalke se classer au sommet de la table de la Bundesliga au cours des 20 dernières années, mais ce n’était certainement pas le cas la saison dernière. Les Royal Blues ont chuté à une 14e place, qui était la pire finale de la ligue des clubs depuis leur victoire en Bundesliga en 1991. Deux managers différents, à savoir Domenico Tedesco et plus tard Huub Stevens, n’ont pas réussi à obtenir de résultats au Veltins-Arena, même si aucune défaite lors de leurs quatre derniers matches de championnat n’a au moins permis de conserver leur statut de Bundesliga.

En été, Schalke a remplacé Stevens par l’ancien patron de Huddersfield Town, David Wagner, dans une nomination assez audacieuse. Breel Embolo a été vendu pour 10 millions d’euros, tandis qu’Ozan Kabak a été signé pour 15 millions d’euros par la relégation de Stuttgart. Benit Raman a également été amené de Fortuna Düsseldorf, tandis que le jeune Jonjoe Kenny a été prêté par Everton. Les plus grandes révélations pour Schalke ont cependant été Suat Serdar qui a maintenant été couronné à trois reprises par l’Allemagne, l’international marocain Amine Harit et Salif Sane à l’arrière central.

Le résultat final est que Schalke est passé des candidats à la relégation aux quatre meilleurs candidats, occupant actuellement la cinquième place du classement de la Bundesliga. Avec un peu plus de la moitié de la saison terminée, ils ont déjà remporté plus de matchs que la saison dernière et n’ont perdu que trois fois – contre dix-sept fois la saison dernière. C’est en grande partie grâce à une énorme amélioration de leur défense, qui est actuellement le deuxième plus serré de la division. Le club est à égalité de points avec le Borussia Dortmund en cinquième place et deux devant le Borussia Monchengladbach en sixième au moment de l’enregistrement.

6. Nantes

Le milieu de terrain français de Nantes Adrien Thomasson célèbre après avoir marqué un but lors des huitièmes de finale de la Coupe de France du FC Nantes contre l’AJ Auxerre au stade La Beaujoire de Nantes,…

Nantes a eu une saison 2018-19 à oublier, dans une campagne qui s’est terminée avec une demi-finale en bas et qui restera dans les mémoires pour la perte tragique d’Emiliano Sala et les querelles juridiques entre Cardiff et Nantes qui ont suivi, laissant un goût amer dans le bouche. Sur le terrain, Sala était toujours le meilleur buteur de Nantes à la fin de la saison. Les trois premiers mois de 2019 ont connu des performances incroyablement misérables, et seule une série de cinq victoires consécutives en avril signifiait qu’il n’y avait au moins aucun problème de relégation vers la fin de la campagne.

La légende du club Vahid Halilhodžić a été licenciée au cours de l’été après une seule saison en charge, et le très expérimenté Christian Gourcuff a pris sa place, tout comme il l’avait fait avec l’équipe nationale algérienne en 2014. Nantes a réalisé un bénéfice net de plus de 20 millions d’euros en la fenêtre de transfert d’été, qui aurait dû rendre le travail de Gourcuff encore plus difficile, mais il n’a pas tourné de cette façon.

Nantes a fait un début de saison sensationnel et a suivi le rythme du PSG jusqu’à une course délicate vers la fin octobre. L’équipe nantaise manque désespérément de buteur et, comme Schalke, leur impressionnante campagne repose sur une solide défense. Après avoir terminé 12e la saison dernière, Nantes occupe actuellement la quatrième place, devant Lille, Lyon et Monaco, et est en bonne voie pour son meilleur résultat en championnat depuis qu’il a remporté le titre de Ligue 1 en 2001.

5. Inter Milan

Certaines de ces améliorations sont des chocs plus importants que d’autres, et je dois admettre que je ne suis pas très surpris de voir l’Inter Milan en compétition avec la Juventus pour le titre de Serie A cette saison. C’est parce que je tiens les talents d’Antonio Conte en haute estime, et non parce que ce qu’il fait n’est pas impressionnant du tout. Cela a été une décennie assez mouvementée pour l’Inter Milan depuis leur triplé historique en 2010 sous Jose Mourinho. Le club n’a pas terminé dans les trois premiers du tableau de Serie A depuis 2011 et n’a terminé que 7e, 8e et 9e. Ils ont terminé quatrième sous Luciano Spalletti la saison dernière, trois points de moins que la saison précédente, 21 points derrière le vainqueur du titre, la Juventus, et un point d’avance sur son rival, l’AC Milan, cinquième.

Cette saison a été une transformation totale. Un investissement important a été réalisé cet été, notamment avec l’arrivée de Romelu Lukaku, et le tueur à gages belge a depuis marqué 14 buts en 20 matches de championnat. Après une saison passée à Milan, le jeune Lautaro Martinez a également été brillant, marquant lui-même 10 sur 19 et assurant que l’Inter n’a pas trop manqué Mauro Icardi. Diego Godin a renforcé la ligne arrière des Nerazzurri, comme vous vous en doutez, et ils ont actuellement la meilleure défense de la division. L’Inter a perdu neuf matchs la saison dernière, mais après plus de la moitié de la campagne en cours, ils n’ont perdu qu’une seule fois. Malheureusement, cette défaite est survenue contre la Juventus, rivale du titre, qui avait cinq points d’avance sur l’Inter au moment de l’enregistrement. Le fait que les hommes de Conte aient déjà 12 points d’avance sur la 5e et 19e d’avance sur le rival de l’AC Milan témoigne des énormes progrès qu’ils ont réalisés cette saison.

4. Rennes

L’attaquant français de Rennes Hatem Ben Arfa (C) rivalise avec le milieu de terrain espagnol du Real Betis Giovanni Lo Celso lors des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League entre Rennes et…

Nous rentrons en France en quatrième position, avec une amélioration saisonnière peut-être à peine plus impressionnante que Nantes ». Rennes a terminé avec quatre points d’avance sur Nantes à la dixième place du classement de Ligue 1 la saison dernière, et ils ont désormais quatre points d’avance sur eux en troisième place cette saison. Contrairement aux trois autres clubs de ces sept, Rennes n’a pas eu de changement de direction cet été, restant avec son jeune patron Julien Stephan. Bien que le Stade de Rennes n’ait pas eu de campagne de ligue de grange la saison dernière, ils ont remporté la Coupe de France pour la troisième fois de leur histoire, et la confiance dont ils ont fait preuve à Stephan est remboursée en ligue cette saison.

Rennes a connu des entrées et des sorties importantes cet été, perdant Ismaila Sarr face à Watford pour 27 millions de livres sterling, mais avec Raphinha du Sporting et M’Baye Niang de Turin. Les deux joueurs ont eu un impact immédiat, et Rennes a remporté 11 matchs à mi-parcours cette saison, n’en ayant remporté que 13 au cours de la saison dernière. Leur défense, qui était parmi les plus poreuses de la moitié supérieure de la division la saison dernière, est maintenant parmi les meilleures. Rennes a remporté huit de ses dix derniers matches et se retrouve par conséquent troisième du classement de Ligue 1, cinq points derrière Marseille en deuxième et cinq points au-dessus de Lille en cinquième.

3. Leicester City

Leicester City a pris un risque quand il a limogé Claude Puel la saison dernière, mais c’était un risque calculé, et qui paie maintenant des dividendes. La campagne des Foxes 2018-19, comme celle de Nantes, a été gâchée par la tragédie suite à l’écrasement d’un hélicoptère au stade King Power. Sur le terrain, le club a effectué une course horrible au début de 2019, ce qui a incité le conseil d’administration de Leicester à agir rapidement et à attirer Brendan Rodgers en Premier League depuis le Celtic. Cela semble maintenant avoir été un rendez-vous très astucieux, et Leicester n’a perdu que 2 de ses 17 premiers matchs cette saison, battant Newcastle 5-0 et Southampton 9-0 dans une victoire record à l’extérieur dans l’élite du football anglais.

Ils ont été moins cohérents depuis le début de la période des fêtes, mais se retrouvent toujours dans une position dont ils n’auraient pu rêver qu’en été. Les Foxes ont déjà remporté autant de matchs cette saison qu’au cours de toute la saison dernière, ils ont déjà marqué plus de buts que la saison dernière, et ils pourraient dépasser leur total de points de la saison dernière lors de leurs deux prochains matchs. La signature estivale Youri Tielemans et Ayoze Perez ont joué leur rôle, Caglar Soyuncu a plus que comblé le vide laissé par Harry Maguire et Jamie Vardy est le meilleur buteur de la Premier League malgré quelques blessures. Leicester est troisième de la Premier League en ce moment, à seulement trois points de Man City en deuxième et 14 points devant Manchester United en cinquième, ce qui garantit pratiquement qu’ils joueront en Ligue des champions la saison prochaine – un exploit impressionnant après avoir terminé neuvième la saison dernière .

2. Latium

Les joueurs du SS Lazio célèbrent la victoire de la Supercoupe avec le trophée après le match de Supercoupe d’Italie entre la Juventus et le SS Lazio au King Saud University Stadium le 22 décembre 2019…

Il y a beaucoup de similitudes à tirer entre Rennes et Latium cette saison. Les deux équipes ont de jeunes managers ambitieux qui ont terminé au milieu de la table mais qui ont remporté un trophée national la saison dernière, et qui visent maintenant le succès de la ligue. Dans le cas de la Lazio, ils sont dirigés par leur ancienne attaquante Simone Inzaghi, qui occupe le poste le plus élevé depuis 2016. Après deux cinquième places, la Lazio a glissé à la huitième place la saison dernière, mais une septième Coppa Italia à ajouter au trophée des clubs. le cabinet signifiait que le travail d’Inzaghi était sûr. Les affaires ont été modestes au cours de l’été, la Lazio cherchant à couper son tissu, mais les résultats de cette saison ont été considérablement améliorés.

Le club de Rome a terminé neuvième en Serie A la saison dernière, à 31 points du vainqueur de la Juventus, 10 points des quatre premiers et 21 points au-dessus des trois derniers. Ils sont maintenant l’équipe de forme en Serie A cette saison, et s’ils gagnaient leur match en main, ils feraient sauter l’Inter Milan à la deuxième place et ne devanceraient la Juventus que de trois points. Même s’ils ont perdu leur match en main, la Lazio compte toujours 10 points d’avance sur Atalanta en cinquième position après seulement 20 matchs. Ils ont maintenant remporté neuf matchs remarquables sur le rebond, une série qui a notamment infligé la seule défaite de la Juventus de la saison, et dans l’état actuel des choses, ils sont malheureux de ne pas dépasser ces sept. Le facteur principal de la remarquable ascension de la Lazio, si nous sommes honnêtes, a été la production incroyable de leur meilleur buteur Ciro Immobile. L’Italien a longtemps été prolifique, mais il a maintenant marqué 23 buts en 19 matches de championnat cette saison, et avec un record comme celui-là, il n’est pas étonnant que la Lazio vole haut.

0. Mentions honorables

Je ne m’attarderai pas sur les mentions honorables pendant trop longtemps, mais certains des autres clubs qui ont fait ma liste incluaient Fribourg, qui a terminé 13e en Bundesliga la saison dernière mais qui est maintenant 7e, la Real Sociedad, qui est passée d’un côté milieu de table pour les prétendants à une place en Ligue des champions, le Borussia Mönchengladbach, qui n’est qu’à un point de la deuxième place de la Bundesliga, le Bayern Munich, qui a terminé cinquième la saison dernière, RB Leipzig, qui est actuellement en tête du classement de la Bundesliga après une troisième place la saison dernière, les loups, qui ne sont qu’une place de plus qu’ils n’ont terminé la saison dernière, mais ont été extrêmement impressionnants étant donné qu’ils ont également eu à affronter la Ligue Europa, et enfin Santos, qui a terminé deuxième du Campeonato 2019 Brasileiro a terminé à la dixième place en 2018.

1. Sheffield United

Jack O’Connell de Sheffield United (5) célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de championnat Skybet entre Sheffield United et Ipswich Town à Bramall Lane sur…

En première place, il peut être difficile de peser Sheffield United pour un sept comme celui-ci. D’une part, ils ont été excellents la saison dernière, remportant la promotion du championnat, mais de l’autre, ils n’ont fait que propulser Leeds United à la deuxième place et ont terminé derrière Norwich, ce qui signifie que peu s’attendaient à ce qu’ils se battent pour une place européenne en Premier Ligue cette saison. En fait, de nombreuses personnes ont radié l’équipe de Chris Wilder avant même qu’un ballon n’ait été botté en Premier League, compte tenu de leur budget salarial modeste et du manque d’investissements majeurs cet été. Wilder est un opérateur rusé cependant, et il a une fois de plus réussi à faire déraper son équipe. S’il s’agissait d’un sept basé sur la réussite, Sheffield United le dépasserait confortablement, mais même en fonction de l’amélioration par rapport à la saison dernière, je pense qu’ils méritent.

Les nouveaux joueurs de Premier League n’ont perdu que quatre de leurs 19 premiers matches cette saison, ce qui est un record exceptionnel pour une équipe promue. Ils ont eu un peu de recul depuis Noël, avec une seule victoire sur six, mais cette course a inclus des matchs contre Liverpool, Arsenal et Manchester City à deux reprises. Cela les a fait passer de la cinquième place en Premier League à la huitième place, mais ils sont toujours très bien placés en termes de qualification pour la Ligue Europa. Les Blades ne sont qu’à un point de Manchester United en cinquième, Tottenham en sixième et Wolves en septième, en plus d’avoir trois points d’avance sur Arsenal en 10e. C’est l’une des plus belles performances d’une équipe nouvellement promue ces derniers temps, et en raison de cela jumelé avec les ressources limitées à leur disposition, je pense que les Lames méritent de dépasser ces sept.