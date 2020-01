7 équipes nationales surchargées dans une position Partie 2 – HITC

Il y a quelques semaines, j’ai fait une vidéo sur sept équipes nationales de football surchargées dans une position particulière. C’était une idée suggérée par Lennart sur Twitter, et étant donné que la vidéo a accumulé près d’un million de vues, devenant la troisième vidéo la plus vue que j’ai jamais faite, Lennart – je vous dois probablement une pinte si je jamais tomber sur vous.

Dans le passé, j’ai occasionnellement suivi une vidéo très populaire avec une deuxième ou deuxième partie, et presque sans faute, la vidéo de suivi a été absolument terrible. J’ai hésité à faire cette vidéo à ce moment-là, mais il y avait beaucoup d’options que j’ai laissées de côté et la demande était telle que j’ai décidé de l’essayer.

Si vous n’avez pas encore regardé l’original, n’hésitez pas à le regarder en premier, et si vous ne le souhaitez pas et que vous vous demandez pourquoi un certain poste dans une certaine équipe nationale n’a pas été présenté, il se pourrait bien qu’il l’était dans l’original il y a quelques semaines. Sans plus tarder, voici mon point de vue sur 7 équipes nationales surchargées dans une seule position… partie 2!

7. Pays-Bas – Défenseur central

Cela a été quelques années pourries par rapport aux normes néerlandaises, quelque peu sauvées en atteignant les premières finales de l’UEFA Nations League et en se qualifiant pour l’Euro 2020. Bien qu’ils semblent maintenant construire une équipe décente encore une fois, les hommes de Ronald Koeman sont certainement plus doués dans certains domaines du terrain qu’ils ne le sont dans d’autres. Sans aucun doute, la position dans laquelle ils ont le plus de profondeur est l’arrière-centre, et ce sont les arrière-centres néerlandais qui nous ont permis de commencer dans ces sept.

Sous la forme de Virgil van Dijk, les Pays-Bas ont sans doute le meilleur défenseur central du football mondial en ce moment, et la star de Liverpool, capitaine de l’Oranje. L’homme qui semble le plus susceptible de le rejoindre à long terme est Matthijs de Ligt, qui, à l’âge de 20 ans, a déjà dirigé l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions et a effectué un transfert de 75 millions d’euros à la Juventus. Il fait face à la concurrence de Nathan Ake à Bournemouth, Stefan de Vrij à l’Inter Milan et Joel Veltman et Daley Blind à Ajax. Tous sont de très bons défenseurs centraux, bien que Veltman et Blind puissent également jouer dans des positions différentes, et je n’ai même pas mentionné les goûts de Karim Rekik, Nick Viergever, Jeffrey Bruma ou même Jordy de Wijs.

6. Italie – Milieu central

Daniele de Rossi (2ndL) et Marco Verratti (C) d’Italie chantent l’hymne national italien avant les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2018 entre l’Espagne et l’Italie à l’Estadio Santiago Bernabeu le…

L’Italie est une équipe nationale qui se trouve actuellement dans un bateau très similaire aux Pays-Bas. Historiquement les moteurs du jeu international, ils ont subi une chute brutale ces derniers temps, notamment en ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde 2018. Tout comme les Pays-Bas, ils ont rebondi récemment, se qualifiant pour l’Euro 2020 avec dix victoires en dix matchs, devenant ainsi la sixième équipe nationale à passer les qualifications européennes avec un record de 100%.

Il y a encore des positions dans lesquelles l’équipe de Robert Mancini semble un peu légère, mais le milieu de terrain central n’en fait pas partie. Bien que le milieu de terrain italien ne soit pas jonché de superstars, il y a une force considérable en profondeur. La star du PSG, Marco Verratti et le régulier de Chelsea Jorginho sont probablement les individus les plus remarquables, mais ils sont rejoints par Marco Parolo, Giacomo Bonaventura et Lorenzo Pellegrini.

Quatrième footballeur italien le plus capé de tous les temps, Daniele De Rossi a pris sa retraite du football international en 2017, mais il existe d’excellents jeunes milieux de terrain comme Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali qui sont maintenant des internationaux à part entière.

5. Croatie – Milieu central

Il y a peut-être une ou deux équipes nationales qui sont plus surchargées dans une position spécifique que la Croatie dans le milieu de terrain central, mais un peu comme la Pologne avec les attaquants centraux qui ont presque fait ce sept, la qualité de la Croatie dans le milieu de terrain central par rapport au reste de leur équipe et la taille de leur pays est assez notable.

Finaliste de la Coupe du monde en Russie il y a seulement 18 mois, la Croatie est une nation de seulement quatre millions d’habitants. Malgré cela, vous pouvez compter sur vos doigts le nombre d’équipes nationales mieux équipées au milieu du parc que les hommes de Zlatko Dalic. Le capitaine et star de la Croatie est bien sûr Luka Modric, qui a remporté le Ballon d’Or en 2018 et qui a joué un rôle clé dans le succès du Real Madrid au cours de la dernière décennie.

Le prochain milieu de terrain de la Croatie au milieu de terrain devrait être le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic, suivi de Mateo Kovacic de Chelsea, de la Fiorentina loanee Milan Badeji, de la star de l’Inter Milan Marcelo Brozovic et de Mario Pasalic qui a récemment terminé ma vidéo sur les 7 meilleurs footballeurs qui ne le font pas actuellement. avoir un permis de travail.

4. Brésil – Milieu défensif

Philippe Coutinho # 11, Neymar # 10 et Gabriel Jesus # 9 du Brésil célèbrent un but marqué contre l’Argentine lors d’un match entre le Brésil et l’Argentine dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA 2018 Russie…

La liste impressionnante de joueurs de milieu de terrain profonds ou défensifs du Brésil a presque fait ma vidéo originale sur ce sujet, il n’y a donc aucun moyen de les rater en quatrième position. Le Brésil a toujours été synonyme de joueurs flamboyants et attaquants, qu’ils soient joueurs larges, attaquants de milieu de terrain ou attaquants.

Cependant, ce qui est inhabituel en ce moment, certains de leurs meilleurs talents se trouvent dans les buts avec des joueurs comme Alisson, Ederson et Neto, ou dans le milieu de terrain défensif, qui est la position en question ici. Le Brésil a trois milieux de terrain défensifs particulièrement remarquables sous les formes de Casemiro, Fabinho et Fernandinho, qui sont tous parmi les meilleurs destructeurs de milieu de terrain du jeu mondial.

Au-delà de ces trois, vous avez Allan comme Napoli, Luiz Gustavo à Fenerbahce, Thiago Mendes à Lyon, Fred à Manchester United, Bruno Guimarães qui joue toujours au Brésil avec l’Atlético Paranaense, Gabriel de Corinthians et Lucas Leiva à Lazio. Certains de ces joueurs n’ont même jamais été plafonnés par le Brésil, et j’aurais pu en nommer plus, ce qui souligne plutôt leur force en profondeur dans la position. De plus, je n’ai vraiment mentionné que les milieux de terrain défensifs appropriés, la liste est encore plus longue si l’on tient compte des meneurs de jeu profonds comme la star de Barcelone Arthur.

3. Portugal – Arrière droit

Avoir un nombre disproportionné de joueurs de qualité dans une position comme le défenseur central ou le milieu de terrain central peut être frustrant, mais il est au moins possible d’accueillir jusqu’à trois défenseurs centraux ou même quatre joueurs du milieu de terrain central dans un XI de départ, c’est beaucoup plus difficile quand il s’agit d’une position vraiment spécialisée comme arrière-arrière ou gardien de but. Alors que le dilemme de l’arrière droit de l’Angleterre figurait dans la vidéo originale en décembre, l’embarras du Portugal pour les richesses sur le côté droit de son dos quatre caractéristiques de cette vidéo.

Contrairement à l’opinion populaire, le Portugal a des joueurs autres que Cristiano Ronaldo, et certains des meilleurs sont justement des arrières latéraux. Il y a trois arrières droit exceptionnels qui sont actuellement en lice pour ce poste, à savoir l’attaquant de Manchester City Joao Cancelo, l’arrière latéral de Barcelone Nelson Semedo et la star de Leicester City Ricardo Perreira. Cancelo est sans doute le choix du peloton, comme un excellent arrière offensif avec des sacs de talent et de rythme, et il a remporté le plus de sélections des trois avec 16. Il est suivi de Nelson Semedo, qui en est maintenant à sa troisième saison avec Barcelone, quant à lui, Ricardo Perreira a fait une impression très positive depuis son arrivée en Premier League avec Leicester City. Comme si trois bons arrière droit n’étaient pas suffisants, plus bas dans l’ordre hiérarchique, vous avez Diogo Dalot à Manchester United, Andre Almeida de Benfica et Cedric Soares de Southampton.

2. France – Défenseur central

Les joueurs de l’équipe nationale de football de France posent pour une photo, rangée arrière (L-R) Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Adil Rami, Steve Mandanda, Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steven…

Ce n’est un secret pour personne que la France possède la plus grande équipe nationale de football en ce moment, et ayant été la seule nation à figurer deux fois dans la première partie de cette vidéo, ils figurent pour la troisième fois dans la deuxième partie. En ce qui me concerne, le meilleur défenseur central français n’a jamais joué pour eux, ce qui est un peu bizarre, mais plutôt un reflet de la profondeur à la disposition de Didier Deschamps au cœur de son dos quatre.

Je fais bien sûr référence à la star de Manchester City, Aymeric Laporte, que l’équipe de Pep Guardiola a tant manqué cette saison. Lorsque tout le monde tire sur tous les cylindres, le duo de Liga Raphael Varane et Samuel Umtiti semblent être le couple préféré de Didier Deschamps, et les deux étaient excellents lorsque la France a remporté la Coupe du monde en Russie.

Ils sont soutenus par Clement Lenglet, également de Barcelone, Presnel Kimpembe du PSG et le défenseur de Chelsea Kurt Zouma. La France a tellement de défenseurs centraux que Didier Deschamps en retrouve souvent deux à l’arrière, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Je n’ai pas encore mentionné les goûts de Laurent Koscielny, Bakary Sakho et Willy Boly, il serait donc juste de dire que la France était un bon rapport qualité-prix pour une place dans ces sept au défenseur central.

1. Brésil – Aile gauche

Le Brésil rejoint la France en tant que seule équipe à figurer trois fois sur les deux vidéos, après avoir présenté une fois pour leur talent considérable à l’arrière gauche dans la première partie, et deux fois pour leur force en profondeur dans le milieu défensif et sur le flanc gauche dans la deuxième partie. En regardant certains des noms que le Brésil peut se vanter sur l’aile gauche, c’est un peu une parodie que je ne les ai pas inclus dans la première partie pour être honnête. Le meilleur joueur de la nation et l’ailier gauche exceptionnel sur Terre, si l’on considère maintenant Cristiano Ronaldo comme un attaquant, est Neymar. Se rapprochant de Pelé pour la couronne du meilleur buteur du Brésil, ce n’est pas une grande surprise que le footballeur le plus cher du monde affronte même une concurrence assez redoutable sur l’aile gauche.

Cependant, le Brésil a les goûts de la star du Shakhtar Donetsk Taison, du grand pacy de la Juventus Douglas Costa et de la star de West Ham Felipe Anderson. Restant en Premier League, le Brésil a encore plus de force sur le flanc gauche sous la forme de Bernard et Richarlison à Everton. En parlant d’Everton, et oui, je sais que ces segways sont aussi homogènes qu’ils viennent, Everton Ribeiro de Flamengo et en particulier la star de Gremio Everton Soares sont deux des meilleurs joueurs du Brésil en ce moment, et les deux aiment opérer à gauche .

Le flamboyant homme large de Palmeiras, Dudu, est également l’un des meilleurs joueurs du Campeonato Brasileiro, tandis qu’Alexandre Pato et Vincius Junior jouent souvent tous les deux sur le flanc gauche, bien qu’ils soient également capables de jouer au milieu. Si je ne me trompe pas, je viens de nommer onze ailiers gauches allant de la classe mondiale aux très bons, et presque chacun d’entre eux serait un rendez-vous régulier dans plus de 95% de toutes les équipes nationales sur Terre.

