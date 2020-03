7 grands footballeurs qui attirent également l’attention sur leur minceur

7. Luka Modric

Le footballeur croate est l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football. Son ballon d’or le soutient comme une légende vivante, mais nous connaissions tous ce “ Modric ” maigre avant d’arriver au Real Madrid.

Cependant, sa construction est restée presque la même, avec une taille de 1,72 et un poids de 66,5 kg, il est l’un des footballeurs avec le poids le plus bas du monde.

6. Kepa Arrizabalaga

Le footballeur espagnol est un gardien de niveau et il est l’un des plus maigres du monde – il a 25 ans, 1,86 et pèse 88 kilos. Kepa Arrizabalaga est en très bonne santé mais est trop maigre, l’un des plus maigres aujourd’hui.

5. Miguel Almirón

Le footballeur paraguayen est l’une des révélations de la saison et est largement reconnu pour son physique. Cette extrémité gauche ou droite mesure 1,75 et son poids est de 70 kg, ce qui en fait l’un des plus minces du monde du football.

4. Javier Pastoré

Le footballeur argentin est aujourd’hui l’un des footballeurs les plus maigres. A 30 ans, Javier Pastore joue pour la Roma après plusieurs étapes sans grand succès en Europe. Ses dossiers indiquent qu’il mesure 1,87 et pèse seulement 77 kilos.

3. Sergio Busquets

Le footballeur espagnol est l’un des meilleurs demi-centres du monde; pour beaucoup, c’est une légende vivante du football. À 31 ans, il peut dire que son physique était conditionnel pour mieux performer au FC Barcelone. Il mesure 1,89 et pèse 76 kg.

2. Thomas Muller

Les footballeurs Thomas Muller est un attaquant mortel dans le football. À 30 ans, il est reconnu pour ses caractéristiques de buteur mais aussi pour sa carrure. Le footballeur allemand historique mesure 1,86 et pèse 75 kg, ce qui n’a jamais empêché de se démarquer. Tout le contraire.

1. Ángel Di María

Le footballeur argentin est l’un des meilleurs joueurs extrêmes de France. Il a 32 ans et est l’un des plus minces aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que tout le monde le connaît sous le surnom de “nouilles”. Il mesure 1,80 et son poids est de 75kg.