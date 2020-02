7 joueurs arrêtés, 5 avertis

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 15 / 2/2020

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 16 / 3/2020

DE CESARE CIRO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

GUILLARI MANUEL (COSTA D AMALFI) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, avec le jeu arrêté, il a quitté le jeu avec un adversaire pour la dynamique du jeu, il l’a frappé avec un coup de poing d’intensité moyenne au visage, nécessitant l’intervention du masseur.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GARNET SALVATORE (ALFATERNA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DI RUOCCO VINCENZO (ALFATERNA)

FARIELLO FABIO (POL. SANTA MARIA CILENTO)

COURSES DU 16 / 2/2020

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 18/6/2020

VOLPE MIRKO (POLISPORTIVA DIL. LIONI) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, aggravé par le rôle joué, a été expulsé. À la fin de la course, il est retourné au TDG et s’est dirigé vers le DDG et ses assistants de manière menaçante lorsqu’ils retournaient dans les vestiaires. Le Renard a pointé son index vers l’AA1 puis l’AA2, proférant des insultes et des menaces d’un ton haut et haut. Toujours le renard se dirigeait vers le DDG en se déplaçant à une distance de quelques centimètres de celui-ci et pointait son index vers son visage et prononçait des expressions vulgaires offensantes, insultantes et menaçantes, invitant la triade à se doucher dans le terme de 5 ‘, sinon il aurait jeté dehors. L’intervention du commissaire de terrain a repoussé le Renard alors qu’il frappait la porte coupe-feu en sortant, la frappant sur l’épaule gauche du DDG puis sur l’AA2, provoquant à la fois des douleurs. Ces circonstances ont été signalées par le commissaire sur le terrain dans le rapport.

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 16/2/20/20

MELCHIONNO GIUSEPPE (AUDAX CERVINARA CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

ANNÉE RUSSE DARIO (BATTIPAGLIESE 1929)

MÉDAILLE D’ÉROS (VOLCEI BUCCINO)

TROIANO ANTONIO (BUCCINO VOLCEI)

MEROLA MARIO (VIRTUS AVELLINO 2013)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

RINALDI GIUSEPPE (SCAFATESE CALCIO 1922)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

VITALE FRANCESCO (États-Unis ANGRI 1927)

COIRO DOMENICO (ÉTATS-UNIS FAIANO 1965)

GRASSO ARMANDO (VIS ARIANO ACCADIA).