7 joueurs qui ont floppé cette saison – HITC

Le football est une entreprise précaire, comme l’a montré ma récente vidéo sur sept des plus grands déclins de joueurs au cours des années 2010. Même dans un laps de temps beaucoup plus court, il est possible de passer du Ballon d’Or candidat d’une saison à un flop surévalué la suivante. Les fans de football sont capricieux et le sport peut être impitoyable.

Je n’ai pas l’intention d’être aussi pressé d’écrire les joueurs dans cette vidéo que le sont de nombreux supporters ces jours-ci, et je le souligne principalement parce que certains des joueurs de ces sept sont assez jeunes. Je ne dis pas que quiconque dans ces sept n’est pas talentueux ou ne va pas continuer sa belle carrière, juste qu’il a été décevant cette saison, avant que quelqu’un ne me crucifie dans les commentaires.

Je serais ravi si tout le monde dans ce sept a eu une deuxième moitié de grange en pleine saison, ce sept est basé uniquement sur la première moitié de la saison. Kwande Mfayela a demandé cette vidéo, et c’était une suggestion populaire, voici donc sept joueurs qui ont floppé cette saison:

7. Hirving Lozano

Il y a une poignée de joueurs qui semblent apparaître sur cette chaîne à maintes reprises, et Hirving Lozano est l’un d’entre eux. Superstar au Mexique, j’ai parlé pour la première fois de l’homme que les Mexicains appellent «Chucky» alors qu’il venait de rejoindre le PSV depuis Pachuca. Lozano s’est avéré être une signature inspirée pour la partie néerlandaise, les faisant reculer d’un peu plus de 11 millions de livres sterling et prenant d’assaut l’Eredivisie. Il a marqué 40 buts en 78 matchs en deux saisons à Eindhoven, faisant de l’Équipe de l’année 2017-2018 de l’Eredivisie et remportant le prix du Joueur de l’année 2018 de la CONCACAF.

Rapide et fougueux, j’ai toujours pensé que le style de jeu de Lozano était bien adapté à la vie en Premier League, et il aurait été une cible pour Chelsea et Manchester United. Cependant, au cours de l’été, l’agent de Lozano, Mino Raiola, a conclu un accord entre le PSV et Napoli qui coûterait un peu moins de 35 millions de livres sterling. Cela a fait et fait toujours la signature record de Lozano Napoli, et avec beaucoup d’argent vient de grandes attentes.

Pour être juste envers le joueur de 24 ans, la plupart des joueurs de Napoli ont sous-performé cette saison. Après avoir terminé deuxième place consécutive en Serie A, le club est tombé jusqu’à la 10e place du classement de la ligue en ce moment. Lozano a été particulièrement décevant cependant, et pas seulement en raison de son montant élevé, contribuant à seulement deux buts et une passe en une demi-saison de football. Je suis un fan de lui, et il y a toujours toutes les chances qu’il se réalise, mais on ne peut nier qu’il a été extrêmement décevant près de six mois après le début de la saison.

6. Matthijs de Ligt

(BILD ZEITUNG OUT) Matthijs de Ligt de la Juventus gestes après le match de Serie A entre la Juventus et l’ACF Fiorentina au stade Allianz le 02 février 2020 à Turin, Italie.

La saison dernière, à seulement 19 ans, Matthjis de Ligt a dirigé l’Ajax pour un doublé national, les demi-finales de la Ligue des champions, et il était toujours présent pour les Pays-Bas. Ce ne sont pas des réalisations modestes pour un adolescent, et sur le plan personnel, ayant remporté le Golden Boy Award en 2018, il a fait à la fois l’équipe de l’année de l’UEFA et la FIFPro World XI pour 2019. La trajectoire de carrière de De Ligt ne semblait se diriger que vers une direction.

Cependant, après le départ confirmé de Frenkie de Jong en milieu de saison à l’Ajax, il semblait presque certain que de Ligt suivrait ses traces. L’intérêt pour lui était élevé, tout le monde, de Manchester United à Liverpool en passant par le Real Madrid et Barcelone, était lié, mais à la fin, c’est la Juventus qui s’est précipitée pour signer le Néerlandais. Comme Lozano, l’agent de Ligt est Mino Raiola, et il a déclaré à la presse que Ligt avait choisi la Juve car il considérait les géants italiens comme un Harvard pour les défenseurs.

Ses raisons de se sentir de cette façon sont compréhensibles, mais si de Ligt avait raison, il est encore un étudiant de premier cycle et il a encore du chemin à parcourir avant d’obtenir son diplôme. À 20 ans, il est clair que de Ligt a largement le temps de s’installer dans une nouvelle ligue, une nouvelle langue et une nouvelle culture en Italie, mais ses débuts ont été étonnamment difficiles, malgré ces obstacles. L’Ajax aurait enquêté sur un mouvement de prêt insolent pour de Ligt le mois dernier, mais il semble que la Juventus soit toujours convaincue que tout ce dont il a besoin, c’est du temps.

5. Callum Wilson

D’un joueur qui pourrait coûter jusqu’à 72 millions de livres à la Juventus à un joueur qui ne coûte que 3 millions de livres à Bournemouth, on pourrait dire que les attentes de Callum Wilson devraient être un peu plus mesurées que celles placées sur les épaules de Matthijs de Ligt. Wilson a été un magnifique serviteur de Bournemouth, marquant les buts qui les ont poussés à la promotion dans sa première campagne, avant de se remettre avec succès d’une blessure au LCA pour devenir un homme clé pour eux en Premier League et un international anglais complet. La saison dernière, Wilson a marqué 14 buts en 30 matchs de championnat, le plaçant au neuvième rang des classements de Premier League. Il y a seulement 12 mois, Chelsea était prêt à payer 50 millions de livres sterling pour le leader, mais Bournemouth a tenu bon sur sa valorisation de 75 millions de livres sterling.

Je ne sais pas combien Wilson serait allé chercher en janvier, mais je suis sûr que cela aurait été bien loin de ces deux chiffres. Wilson avait disputé 15 matchs sans but avant la victoire de Bournemouth 3-1 contre Brighton, son manque de buts coïncidant avec une course affreuse de forme pour l’équipe d’Eddie Howe. C’est un record épouvantable pour un buteur aussi compétent, et Wilson n’a marqué que cinq buts toutes compétitions confondues cette saison. Comme avec Lozano, c’est un joueur que j’aime beaucoup et je n’ai pas caché ce fait sur cette chaîne, et c’est l’une des raisons pour lesquelles sa mauvaise forme est venue comme un choc. Les grévistes prospèrent cependant avec confiance, et si le joueur de 27 ans ne peut que marquer deux buts, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas sauver sa saison et même faire partie de l’équipe d’Angleterre 2020.

4. Krzysztof Piątek

TURIN, ITALIE – 26 SEPTEMBRE: Krzysztof Piątek lors du match de Serie A entre le Torino FC et l’AC Milan au Stadio Olimpico di Torino le 26 septembre 2019 à Turin, Italie.

Entre l’été 2017 et l’été 2019, tout ce que Krzysztof Piątek a touché a semblé se transformer en or. Il a marqué 21 buts en 38 matchs avec Cracovia, ce qui a incité Gênes à prendre un pari de 4 millions d’euros sur lui. Il a ensuite inscrit 19 buts en 21 matchs pour le club, et après seulement sept mois, Gênes a vendu Piatek pour un bénéfice de 31 millions d’euros à l’AC Milan. Piatek a marqué 11 sur 21 lors de sa première demi-saison au San Siro, terminant la saison en tant que troisième meilleur buteur de Serie A, une place devant Cristiano Ronaldo.

Seuls Ronaldo et Romelu Lukaku avaient des cotes plus courtes que Piatek pour être le meilleur buteur de Serie A cette saison, avec le tireur d’élite polonais au prix de 6/1. Le meilleur buteur actuel de la division, Ciro Immobile, qui a marqué 23 buts en Serie A jusqu’à présent cette saison, avait un prix de 17/1. Immobile a marqué 19 buts en championnat de plus que Piatek cette saison, le joueur de 24 ans ayant floppé jusqu’à présent cette saison, ayant marqué 4 sur 18 en championnat et 5 sur 20 dans toutes les compétitions.

C’est un mauvais bilan pour un attaquant qui ne vous donne rien d’autre que des buts, et cela a conduit à des rumeurs d’un éloignement de Milan. Piatek a été lié à Tottenham et Chelsea, et vous saurez au moment où cette vidéo sortira si l’une de ces rumeurs s’est concrétisée car la fenêtre de transfert se sera claqué.

3. Joao Felix

Joao Felix a été une révélation absolue lors de la saison 2018-19. Au cours de sa première année en tant que premier joueur d’équipe à Benfica, Felix a marqué 20 buts en 43 matchs, remportant le Golden Boy Award 2019. Bon sur le ballon, vraiment intelligent dans son mouvement et clairement capable de marquer plein de buts, Benfica n’a pas pu garder sa starlette au-delà d’une seule saison. Un transfert de 113 millions de livres sterling à l’Atletico Madrid a fait de Felix le troisième footballeur le plus cher de tous les temps, après les frais payés par le PSG pour Neymar et Kylian Mbappe.

Aussi talentueux que le jeune homme de 19 ans avait l’air, c’est une somme d’argent assez effrayante. Felix a eu 20 ans en novembre et depuis qu’il a hérité du maillot numéro sept d’Antoine Griezmann dans la capitale espagnole, Felix n’a pas encore vraiment atteint les sommets du Français avec un maillot de l’Atletico. Felix n’a réussi que 2 buts en 16 matchs de Liga cette saison et 4 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues. De plus, il n’a réussi qu’une seule assistance toute la saison, et ces chiffres reflètent les difficultés qu’il a rencontrées pour s’installer en Espagne.

De toute évidence, il est beaucoup trop tôt pour radier le joueur de 20 ans, mais lorsque vous signez un footballeur pour plus de 100 millions de livres sterling, les attentes sont naturellement élevées. L’Atletico a toujours été un terreau fertile pour les avant-gardistes de classe mondiale, et d’autres ont eu besoin d’une saison pour se mettre en marche. Le joueur et le club espèrent que c’est le cas avec Joao Felix, mais pour le moment, il doit faire ce sept.

2. Joelinton

Sam Byram de Norwich City rivalise avec Joelinton de Newcastle United lors du match de Premier League entre Newcastle United et Norwich City à St. James Park le 01 février 2020 à…

Les fans de Newcastle United auront le sentiment que c’est juste leur chance qu’ils ont passé des années à déplorer le fait que leur club ne dépense pas assez d’argent, et quand ils finissent par débourser 40 millions de livres, c’est pour Joelinton. Joelinton a combiné rythme, puissance et bonne technique pour devenir un habitué de Julian Nagelsman dans une équipe de Hoffenheim qui avait terminé 9e en Bundesliga la saison dernière, mais il n’a jamais été le plus prolifique.

Il n’a marqué que 7 buts en Bundesliga et 11 dans toutes les compétitions la saison dernière, ce qui signifie que Newcastle ne devrait pas vraiment s’attendre à ce qu’Alan Shearer marque 2 à St James’s Park. Malheureusement, ils n’ont même pas encore obtenu la marque 2 de Shola Ameobi, le Brésilien n’ayant trouvé le fond du filet qu’une seule fois en 22 matches de championnat pour les Magpies. Même si vous aviez de faibles attentes pour l’importation de Bundesliga, il a été assez spectaculaire.

Cinq défenseurs de Newcastle l’ont devancé cette saison, dont Ciaran Clark et Florian Lejeune, et il est assez étonnant que Newcastle ne soit pas dans une position beaucoup plus désastreuse étant donné le manque de buts dans son équipe. Joelinton, comme beaucoup de ces sept, est encore jeune, âgé de 23 ans, mais la Premier League est brutale, et s’il ne montre pas à Steve Bruce des signes qu’il y a un joueur là-dedans d’ici mai, les Magpies pourraient même chercher à réduire leurs pertes. Pour mettre les choses en perspective, Joelinton a coûté à Newcastle plus du double de ce que Southampton a payé pour Danny Ings, environ 10 millions de livres sterling de plus que les loups ont payé pour Raul Jimenez, et à peu près le même montant que Liverpool a payé pour Mohamed Salah.

1. Luka Jovic

Le choix évident en première place en ce qui me concerne, contrairement à Joelinton, Luka Jovic a été prolifique en Bundesliga la saison dernière, marquant 17 sur 32 en championnat et 27 sur 48 toutes compétitions confondues. Contrairement à Joelinton, il peut compter sur Luka Modric et Toni Kroos pour le service, plutôt que sur Isaac Hayden et Christian Atsu. Néanmoins, Jovic a marqué le même nombre de buts en championnat cette saison que l’attaquant de Newcastle… un. De plus, il a marqué moins que Joelinton dans toutes les compétitions, avec un total de un but en 21 sorties. C’est un retour plutôt médiocre pour un homme qui a coûté 60 millions d’euros à Los Blancos de l’Eintracht Frankfurt cet été.

Signé en tant que remplaçant et remplaçant à long terme de Karim Benzema, un peu comme Krzysztof Piątek, Jovic est un peu un revers en termes d’avant-centre. Il ne vous donne pas le travail ni les prouesses techniques de Benzema, mais Real espérait qu’il fournirait une injection de buts. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent, et sans trouver le fond du filet, Jovic a parfois été un passager. Zidane a récemment réaffirmé sa confiance en l’attaquant serbe, affirmant qu’il avait besoin de temps pour s’adapter et qu’il avait juste besoin de la confiance nécessaire pour marquer deux buts. C’est peut-être le cas, mais pour l’instant, désolé Luka, vous devez dépasser ces sept.

