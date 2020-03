7 joueurs qui ont regretté de signer pour leur équipe

7. Luca Jovic

Le Serbe a passé une saison avec l’équipe de merengue où il n’a pas eu l’occasion et a toujours été en dessous de Benzema et Mariano. Il a 2 buts et une passe décisive, quelques figures plutôt faibles et dans tous les matchs comme remplaçant.

Dans son équipe précédente, il a marqué 36 buts et 9 passes décisives, des chiffres abyssaux.

6. Emre Can

Emre Can est parti à une époque de Liverpool où les titres n’étaient pas venus. Et il partirait pour gagner la Ligue des champions à la Juventus, où il a échoué et est parti avec des problèmes. “Je suis très en colère. Il y a une semaine, le club m’avait dit exactement le contraire. Hier, Sarri m’a appelé et en moins d’une minute, il m’a dit qu’il n’était pas sur la liste. La Juve n’était pas honnête avec moi.” Il n’était pas inscrit en Ligue des champions et est allé au Borussia Dortmund.

5. Antoine Griezmann

Antoine est un footballeur frustré par ses résultats cette saison au club catalan. Le Français a joué presque tous les matchs mais il ne joue pas de la même manière qu’à l’Atlético de Madrid et il ne se connecte pas dans le schéma. Il a pu continuer à être le leader des matelas et continuer à marquer son histoire.

4. Pedro Rodríguez

L’Espagnol était dans un âge d’or avec le FC Barcelone. Il a quitté l’équipe ne devait pas être un remplaçant et à Chelsea, il est heureux, mais il a lui-même dit que s’ils l’appelaient, il reviendrait. “Si le Barça m’appelle, je laisse tout.”

3. Ricardo Kaka

Après avoir remporté le Ballon d’or et être un joueur aimé de l’AC Milan, il a décidé de signer pour le Real Madrid en 2009, car c’était son rêve. Mais son pas n’était pas le meilleur et il l’a accepté après son départ: “J’étais très heureux après avoir quitté le Real Madrid”. Il a également eu des problèmes avec Mourinho en raison du manque de minutes.

2. Philippe Coutinho

Le Brésilien a un talent et une classe impressionnants – il était le leader à l’époque de Klopp à Liverpool et a quitté l’équipe pour remporter la Ligue Champios, mais les Reds l’ont eu en premier. Il n’a pas fait un bon pas à Barcelone et maintenant il est prêté à Bayern Munich sans but.

1. Neymar Jr

Le Brésilien a le potentiel pour être le meilleur footballeur du monde, mais ses mauvaises décisions l’ont empêché de concourir dans les premières positions. Lorsqu’il a quitté Barcelone, il voulait gagner la Ligue des champions et être le leader du PSG. Il n’obtient toujours pas ce qu’il veut et a voulu quitter l’équipe.