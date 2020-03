7 mars 2007, Makaay marque le but le plus rapide de la Ligue des champions

Le 7 mars 2007, lors du Bayern-Real Madrid, l’attaquant bavarois est entré dans l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant le but le plus rapide: le Néerlandais a mis 10 secondes et 12 cents pour battre Iker Casillas. Exploit incroyable compte tenu de l’épaisseur de l’adversaire et du fait que Real avait battu le coup d’envoi. Contrôle fatal du ballon défectueux par Roberto Carlos qui a permis à Salihamidzic de prendre possession du ballon et de servir le meurtrier Makaay. Pour mémoire, le Bayern remportera le match, valable pour le retour des huitièmes de finale, 2-1 et renversera immédiatement le 2-3 au Bernabeu lors du match aller, supprimant la passe pour les quarts de finale.