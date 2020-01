7 meilleurs footballeurs de haut niveau – HITC

À la fin du mois dernier, j’ai fait une vidéo sur 7 des plus grands clubs de vol non-top du football mondial. La vidéo a été réalisée avec une médiocrité irréprochable, j’ai donc pensé faire une vidéo similaire en jetant un œil à certains des meilleurs footballeurs de haut vol du monde entier. Le football, et dans la plupart des cas le sport en général, est à peu près aussi proche que possible de parvenir à une méritocratie totale.

Bien sûr, la chance avec des blessures et des taches de forme violettes peut s’avérer décisive, mais pour la plupart, la crème a tendance à monter au sommet. Cela étant, la grande majorité des meilleurs footballeurs du monde jouent au football de haut vol, avec une concentration particulière de joueurs de haut niveau dans les meilleurs vols du football anglais, espagnol, allemand, italien et français. Dans cet esprit, il y a toujours des exceptions, et aujourd’hui j’ai l’intention de les explorer.

Voici mes vues sur les 7 meilleurs footballeurs de haut vol:

7. Kalvin Phillips

La star de Leeds United, Kalvin Phillips, nous a permis de commencer à la septième place. L’un des joueurs exceptionnels du championnat depuis que Marcelo Bielsa a pris le relais à Leeds, Phillips est un milieu de terrain box-to-box vraiment énergique et énergique. Né à Leeds, le joueur de 24 ans a fait ses débuts professionnels en mars 2015 alors que Leeds a perdu 4-3 contre les Wolves. Depuis lors, il a accumulé plus de 150 apparitions pour le club, et il a atteint de nouveaux sommets la saison dernière.

L’intensité du jeu de Marcelo Bielsa convient à Phillips jusqu’à un tee-shirt, et il s’est délecté de la tactique argentine. La saison dernière, il a été nommé EFL Team of the Year, et il a été tout aussi impressionnant au début de cette saison. Phillips a été lié à Manchester United et Aston Villa, mais pas par des sources particulièrement fiables, et avec Leeds fermement dans la chasse à la promotion une fois de plus cette saison, ce serait remarquable s’il ne restait pas à Elland Road jusqu’à au moins la fin de la saison.

6. Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrovic de Fulham lors du match de championnat Sky Bet entre Fulham et Stoke City à Craven Cottage le 29 décembre 2019 à Londres, en Angleterre.

Je vais juste admettre à ce stade que ce fut un sept incroyablement difficile à compiler et je ne suis pas du tout convaincu que je l’ai bien compris, mais il y aura quelques mentions honorables plus tard. Les marges sont si minces que vous pourriez dire que presque n’importe qui dans ce sept mérite de dépasser ce sept ou de ne pas figurer du tout, et je pense que c’est le cas avec Aleksandar Mitrovic. Le grand et puissant avant-centre serbe est un favori des fans où qu’il aille, même à Newcastle, où il n’était pas particulièrement impressionnant.

Il a été impressionnant pour Fulham, marquant 12 buts en 17 matchs au cours de la deuxième moitié de sa campagne de promotion, 11 en 37 alors qu’ils étaient relégués la saison dernière en Premier League et 16 remarquables sur 20 jusqu’à présent cette saison. Ce décompte fait sans surprise Mitrovic le meilleur buteur du championnat au moment de l’enregistrement, et il était le favori de pré-saison pour remporter le Golden Boot. Mitrovic a fait reculer Fulham d’un potentiel de 27 millions de livres sterling, et pour ce prix, vous voudriez un assez bon joueur de deuxième niveau, mais de nombreux grands noms se sont révélés inefficaces dans le championnat au fil des ans. La star de Serbie, qui deviendra bientôt son pays comme meilleur buteur de tous les temps, est une véritable poignée de défenseurs – combinant force, bons pieds et œil pointu pour le but.

5. Lee Jae-sung

Les abonnés de longue date de cette chaîne peuvent en avoir assez d’entendre parler de Lee Jae-sung, mais je ne vais pas arrêter de battre le tambour tout de suite, et non je ne suis pas son agent. Placé 49 fois par la Corée du Sud à l’âge de 27 ans, Jae-sung est l’un des trois joueurs exceptionnels de la nation en ce qui me concerne, avec Hwang Hee-Chan et évidemment Son Heung-min. Jae-sung était un peu en retard, car il n’a commencé à jouer au football professionnel que lorsqu’il a terminé ses études à l’Université de Corée en 2014, à l’âge de 22 ans.

De là, il a signé pour le haut vol Jeonbuk Hyundai Motors, où il a passé quatre ans et demi comme sans doute le meilleur joueur de Corée du Sud, faisant de l’équipe de l’année de la division à trois reprises. Il y a une longue tradition de joueurs asiatiques exceptionnels qui jouent en Allemagne, et 2. L’équipe de Bundesliga Holstein Kiel a signé Jae-sung pour 1,5 million d’euros en 2018. Milieu de terrain vraiment polyvalent et doué sur le plan technique, Jae-sung peut jouer à large ou au milieu, et il vous donne un peu de tout. Il a une excellente endurance et énergie, il est fort au tacle, bon sur le ballon et précis dans la passe. Holstein Kiel est 10e en Bundesliga au moment de l’enregistrement, et ils feraient bien de s’accrocher à Jae-sung s’ils ne gagnent pas de promotion cette saison.

4. Santiago Ascacibar

Santiago Ascacibar de Hertha BSC lors de la formation le 4 janvier 2020 à Orlando, en Floride.

Stuttgart a figuré dans notre regard sur les sept plus grands clubs de vol non-top du football mondial, et ils ont plusieurs joueurs qui pourraient prétendre figurer dans ce sept. Santiago Ascacibar est le meilleur joueur de la Mercedes-Benz Arena en ce qui me concerne, et le destructeur de milieu de terrain de 22 ans prend la quatrième place de ces sept. Milieu défensif avec un tatouage de Diego Maradona arborant son mollet, Ascacibar a déjà remporté trois sélections pour l’Argentine. Bouclier défensif brillant, Ascacibar est alerte, obstiné dans ses fonctions et incroyablement agressif dans le tacle.

Je pensais qu’il était parmi les meilleurs milieux de terrain centraux et défensifs de la Bundesliga la saison dernière, et je dois admettre que j’ai été surpris que Stuttgart ait réussi à le garder cet été. La seule équipe avec laquelle je l’ai vu lié est West Ham, et avec tout le respect que je dois aux Hammers, je pense que l’Argentin a le potentiel pour jouer à un niveau supérieur. Comparé à Esteban Cambiasso par certains dans la presse allemande, Ascacibar n’est pas uniquement destructeur, il a également la capacité de relever la tête et de déplacer rapidement le ballon en transition. Il y a de bonnes chances que Stuttgart remporte à nouveau la promotion en Bundesliga cette saison, mais même ainsi, je me demande si Ascacibar ne devrait pas figurer sur une bonne liste de gestionnaires.

3. Eberechi Eze

De tous les joueurs que j’ai regardés en direct cette saison, aucun ne m’a plus impressionné qu’Eberechi Eze. Le jeune homme de 21 ans a été libéré par Millwall en 2016 et a commencé à travailler à temps partiel chez Tesco. Gary Rowett doit se demander ce qui aurait pu être dans sa première équipe, car Eze ressemble maintenant peut-être au footballeur le plus doué d’Angleterre en dehors de la Premier League. L’homme large né à Greenwich était un habitué de Loftus Road la saison dernière, mais il ressemble à un animal complètement différent cette saison.

Véritable boîte à astuces, il joue avec tant de confiance et de liberté sous Mark Warburton en ce moment. Il est rapide, fort, superbe sur le ballon et a à la fois la conviction et la capacité de battre les joueurs à volonté. Eze a marqué 9 buts et fait 4 passes décisives en 21 matchs cette saison, et je serais étonné si un certain nombre de dépisteurs de Premier League ne gardaient pas un œil sur lui. Il n’a que 21 ans et QPR a une chance très réaliste de faire les play-offs cette saison, mais même si les Hoops ne gagnent pas de promotion au cours des deux prochaines saisons, je m’attends à ce qu’Eze prenne cette décision classe par lui-même.

2. Jarrod Bowen

Jarrod Bowen de Hull City célèbre après le troisième but de son équipe lors du match de troisième tour de la FA Cup entre Rotherham United et Hull City au New York Stadium le 04 janvier 2020 à…

Nous restons dans le championnat pour mon runner-up, qui a été le meilleur joueur de football anglais en dehors de la Premier League cette saison, et sans doute au-delà. Comme ceux d’entre vous qui ont regardé mes 200 000 abonnés Q&A le savent, je suis un fan de Hull City, mais ce n’est pas pourquoi Jarrod Bowen fait ce sept. J’ai été invité à parler de Bowen dans des émissions de radio dans le passé quand il était lié à des gens comme Arsenal et Tottenham, et je dois admettre qu’à ces occasions, je lui ai probablement rendu un mauvais service – peut-être que j’espérais inconsciemment d’autres équipes ne voudrait pas le signer.

Bowen est clairement le meilleur joueur du KCOM Stadium depuis plus de deux ans maintenant, à seulement 22 ans, mais il s’améliore littéralement chaque semaine. Bowen a marqué 15 buts au cours de la saison 2017-18, qui était sa campagne en petits groupes, il a marqué 22 buts la saison dernière et il a déjà marqué 15 buts avant Noël cette saison. Je dois souligner pour ceux d’entre vous qui ne regardent pas le football de championnat que Jarrod Bowen joue principalement en tant qu’ailier droit, pas en tant qu’avant-centre, ce qui rend ces chiffres déjà superbes encore plus impressionnants.

Bowen n’est pas rapide comme l’éclair, mais il est excellent sur le ballon et prolifique devant le but. Il marque principalement deux types de buts différents, le premier étant des frappes à longue portée ayant ramassé le ballon et coupant à l’intérieur sur son pied gauche à la Arjen Robben, et le second en utilisant des instincts de frappe purs, se situant au milieu du but et être assez courageux pour se lancer dans le ballon et se placer devant les défenseurs. Je suis résigné au fait qu’il ne sera pas un joueur de Hull City pendant longtemps, mais il a été un magnifique serviteur du club et nous l’apprécierons pendant qu’il sera ici.

GÉRONE, ESPAGNE – 8 décembre: Cristhian Stuani # 7 de Gérone célèbre après avoir marqué le premier de son triplé de buts à la première minute après une erreur défensive lors de la Gérone V…

1. Cristhian Stuani

Tout comme ces sept entiers ne m’ont pas laissé aussi sûr de mes sélections que je le souhaiterais normalement, pas plus que ma première place. Cristhian Stuani n’a pas exactement incendié le monde pendant son séjour à Middlesbrough, et certains pourraient se demander si il est meilleur que Aleksandar Mitrovic? Je ne peux pas vous le dire avec certitude, et ce sont deux joueurs complètement différents, mais quand tout est pesé, j’ai eu du mal à ne pas placer Stuani en tête de ces sept.

L’international uruguayen, qui a remporté 50 sélections pour son pays malgré la concurrence de Luis Suarez, Edinson Cavani et Abel Hernandez, a été impitoyable devant le but depuis sa signature pour Gérone. Il a rejoint l’équipe de La Liga nouvellement promue en 2017 de Middlesbrough, et il a marqué 41 buts en 67 matchs au cours des deux saisons suivantes. Pour le contexte, c’est plus de buts que Karim Benzema, Antoine Griezmann et Gareth Bale sur cette période de deux ans, et un décompte amélioré seulement par Lionel Messi, Luis Suarez et Iago Aspas pendant cette période.

Stuani peut jouer sur les deux flancs mais est naturellement joué au milieu sous ce genre de forme, et il a refusé la chance de rejoindre Barcelone en janvier 2019. Les géants catalans ont approché Stuani alors qu’ils cherchaient à se renforcer dans les zones avant, mais Stuani a choisi pour signer un nouvel accord à Gérone et le Barça a signé un prêt à Kevin-Prince Boateng à la place. Cette saison, Stuani se moque de la division Segunda avec 16 buts en 15 matchs. Son temps à Middlesbrough peut vous faire penser que Stuani ne peut pas être si bon, mais le dossier suggère le contraire, et parfois les joueurs ne conviennent tout simplement pas à un certain style ou manager. Tout bien considéré, aussi incertain que je puisse être, l’Uruguayen doit être en tête de ce classement.

0. Mentions honorables

Comme je l’ai dit, ce fut un sept difficile à compiler, et je mentionnerai quelques omissions malheureuses qui n’ont pas réussi. Au départ, je devais choisir entre choisir les sept meilleurs joueurs de haut vol en fonction des performances de cette saison ou simplement qui je pensais être le meilleur en termes de talent. Joe Allen, par exemple, est évidemment un très bon footballeur, mais il n’a pas été très bon dans une équipe en difficulté de Stoke City cette saison. En fin de compte, je dois admettre que j’ai en quelque sorte essayé de choisir des joueurs qui répondent aux deux critères, ce que j’admets librement est un peu flic.

Quoi qu’il en soit, en termes de joueurs présélectionnés qui ont manqué, ils incluent les stars de Leeds United, Kiko Casilla et Pablo Hernandez, Cristian Alvarez du Real Zaragoza, le milieu de terrain de Huesca Pedro Mosquera et le duo de Stoke City Jack Butland et Badou Ndiaye. Plus particulièrement, les stars de la Japonaise Shinji Kagawa et de l’international allemand Ron Robert-Zieler doivent sûrement être là-haut en termes de talent, mais peut-être pas de forme actuelle. Enfin, des mentions rapides vont à Daniel Didavi de Stuttgart, Borja Garcia de Rayo Vallecano, Terence Kongolo de Huddersfield Town et Ollie Watkins et Said Benrahma du duo de Brentford.

