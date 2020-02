7 meilleurs gardiens de moins de 6 pieds de haut – HITC

Que ce soit Thibaut Courtois à 6’6 ou Fraser Forster à 6’7, il y a actuellement des gardiens de but vraiment géants dans le football mondial. Être bien doté verticalement a ses avantages naturels pour un gardien de but, et le numéro un moyen est censé mesurer à 6’2 ”de haut.

Le légendaire gardien de but mexicain Jorge Campos a remporté 130 sélections pour son pays malgré une moyenne de 5’6, tandis que František Plánička a réussi à devenir un grand joueur de tous les temps, même s’il n’était que de 5’8.

Ce sont cependant des exceptions à la règle, et pour autant que je sache, il n’y a pas de gardiens de Premier League actuels de moins de six pieds de haut. Maintenant, comme certaines personnes connaissent mieux les unités métriques que les unités impériales, six pieds équivalent à 182,88 cm, donc tout gardien de but qui est sous cette hauteur sera éligible pour ces sept.

Voici les 7 meilleurs gardiens de but au monde de moins de 6 pieds:

7. Edgar Badia

Nous commençons ce sept en Espagne avec un ancien international de la jeunesse espagnole qui a depuis remporté deux sélections non officielles pour l’équipe nationale de Catalogne. Né à Barcelone et diplômé de l’académie Espanyol, Edgar Badia est un gardien talentueux aux réflexes pointus. Après quatre ans à jouer en Catalogne avec Reus, Badia a rejoint Elche à l’été 2019. Il mesure 181 cm de haut, donc cinq pieds et onze pouces et demi, le rendant ainsi éligible pour ce sept.

6. Sergio Alvarez

Sergio Alvarez de Celta Vigo célèbre après le quart de finale aller de l’UEFA Europa League entre le KRC Genk et le Celta Vigo au Luminus Arena le 20 avril 2017 à Genk, en Belgique. Celta…

Restant en Espagne pour la sixième place, Sergio Alvarez est un gardien de but encore plus court qu’Edgar Badia, mais il joue dans la division au-dessus du numéro un d’Elche. Alvarez ne mesure que 179 cm, soit 5’10 ”, ce qui est très court pour un gardien de but ces jours-ci. Le joueur de 33 ans compense son manque de taille grâce à ses impressionnants arrêts instinctifs, ainsi qu’à sa bonne répartition. Alvarez a passé toute sa carrière avec Celta Vigo, à moins d’un bref mouvement de prêt il y a plus de dix ans, accumulant plus de 200 apparitions pour la Liga.

5. Jordi Masip

Il serait juste de dire que l’Espagne semble être l’endroit où aller si vous êtes quelqu’un qui aime faire attention aux gardiens de but courts, et Jordi Masip est parmi les meilleurs de cette race. Comme Badia, Masip est né en Catalogne, et il a fait 79 apparitions pour le Barça B et 4 pour la première équipe de Barcelone. L’ancien international espagnol des moins de 17 ans a quitté le Barça pour son club actuel, le Real Valladolid, qui appartient à l’ancienne star du Barça, Ronaldo, en 2017. Il est depuis le numéro un régulier, accumulant plus de 100 apparitions pour la Liga en deux saisons et demie seulement. Masip mesure 180 cm de haut, ce qui équivaut à 5’11 ”.

4. Itumeleng Khune

Itumeleng Khune, gardien de but de l’Afrique du Sud en action lors du match entre l’Afrique du Sud et l’Irak football masculin pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 à l’Arena Corinthians le 10 août 2016…

Notre premier départ d’Espagne nous amène sans doute à l’inclusion la plus en vue de ces sept, et je soupçonne que bon nombre d’entre vous connaissent Itumeleng Khune. Légende des Kaizer Chiefs, Khune a passé toute sa carrière de 16 ans avec la tenue sud-africaine, en plus de remporter 89 sélections pour Bafana Bafana. Cela le place au troisième rang des palmarès de tous les temps en Afrique du Sud, et il se classe également cinquième au classement de Kaizer Chiefs. Au sommet de ses pouvoirs, Khune aurait dépassé ces sept, mais il a sans doute décliné depuis 2014. Il est toujours un gardien de but doué avec une distribution magnifique, et à 5’11, ou 181 cm, il doit figurer.

3. Aitor Fernandez

Le gardien de but le plus grand de ces sept, Aitor Fernandez mesure 182 cm, ce qui signifie qu’il n’est qu’à quelques millimètres de six pieds. Néanmoins, il n’est pas à six pieds, et par conséquent, il est bon pour une médaille de bronze dans ces sept. Encore un autre Espagnol, Fernandez est un tireur bien équilibré qui joue actuellement pour la Liga côté Levante. Agé de 28 ans, l’ancien homme de Numancia a fait du très bon travail à Levante, et il a signé un nouvel accord avec le club qui comprenait une clause de libération de 25 millions d’euros en novembre.

2. Marcelo Barovero

Le gardien Marcelo Barovero de Monterrey donne des instructions lors du match de 2ème tour entre Monterrey et Morelia dans le cadre du Torneo Clausura 2020 Liga MX au BBVA Stadium en janvier…

Il y a certaines sources qui prétendent que Marcelo Barovero mesure six pieds de haut, mais ceux en qui j’ai confiance le placent le mieux à 182 cm, ce qui en fait le gardien de but le plus grand de ces sept, mais néanmoins éligible. Le vétéran gardien argentin qui joue actuellement au Mexique a eu une excellente carrière, remportant des trophées avec Velez, River Plate et maintenant avec Monterrey. Figure dominante entre les bâtons, bien qu’il ne soit pas le plus grand, Barovero inspire confiance en ses arrières, et le joueur de 35 ans peut se considérer comme malheureux de ne jamais avoir reçu de commande de l’Argentine.

1. Wuilker Farinez

C’était une décision serrée entre Marcelo Barovero et Wuilker Farinez pour la première place, mais l’un est un homme de 35 ans qui ne s’améliorera probablement pas, tandis que l’autre est un homme de 21 ans très en progression. Wuilker Farinez est l’un des jeunes gardiens de but les plus passionnants d’Amérique du Sud, déjà 22 fois avec le Venezuela et le numéro un des géants colombiens Millonarios. Il a inspiré les moins de 20 ans du Venezuela à la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans de 2017, devenant également le premier gardien de but à marquer dans la compétition. Alerte et acrobatique, Farinez possède déjà une incroyable expérience pour un gardien de 21 ans, et il aura jeté son dévolu. Il peut y avoir des côtés européens mais hors de lui étant donné sa taille, seulement 178 cm ou 5’10 ”de haut, mais il viendra un moment où il ne pourra plus être ignoré.

Dans d’autres nouvelles, le message de Steven Gerrard pour Celtic à propos du défi du titre des Rangers