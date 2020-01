7 meilleurs transferts gratuits de la décennie – HITC

Si vous pensiez que nous avions vidé tous les morceaux des vidéos liées à la décennie, vous vous tromperiez. Aujourd’hui, à la veille du Nouvel An, avant la vidéo de demain qui regarde mon point de vue sur le meilleur XI au cours de la décennie, nous allons jeter un œil à certaines des meilleures signatures de transfert gratuit réalisées depuis 2010.

Nous remercions Jezza sur Twitter qui a envoyé celui-ci, et si vous avez d’autres idées de vidéos, laissez-les toujours dans les commentaires et aimez ces suggestions qui, selon vous, seraient bonnes afin de me faire savoir quelles personnes sont les plus désireuses de voir.

Les transferts gratuits ont toujours été un outil fantastique pour les équipes à court d’argent et les géants européens, et les années 2010 n’ont pas fait exception. J’ai essayé de baser mon classement sur l’importance de la signature ainsi que sur le talent brut du joueur signé, c’est pourquoi des joueurs comme Dani Alves et Sami Khedira passent à côté des arrivées sans doute moins talentueuses mais plus importantes.

Voici mes vues sur 7 des meilleures signatures de transfert gratuit de cette décennie:

7. Demba Ba

Pour nous aider à démarrer dans les sept, Demba Ba aurait pu figurer encore plus haut s’il n’avait pas eu une clause de libération aussi faible à Newcastle United. Les Magpies ont récupéré Ba sur un libre après avoir marqué 7 buts en 12 matchs dans une équipe reléguée de West Ham, et il a continué sa riche forme à St James’s Park. Le tireur d’élite sénégalais a trouvé le fond du filet 29 fois en 58 matchs en seulement une saison et demie dans le nord-est, avant que Chelsea ne réussisse à activer sa clause de libération. Cela signifie que Newcastle n’a reçu que 7 millions de livres sterling pour l’attaquant, mais c’était bien tant que cela a duré et c’est toujours un retour décent pour un joueur que vous avez signé pour rien.

6. Raul

Raul Gonzalez Blanco, entraîneur-chef du Real Madrid CF d’Espagne, regarde pendant la ligue espagnole de deuxième division B, groupe I, match de football joué entre le Real Madrid Castilla et l’UD…

La légende espagnole Raul Gonzalez est bien sûr la mieux associée aux 16 années qu’il a passées au Real Madrid, où il se classe premier dans les classements de tous les temps et deuxième à seulement Cristiano Ronaldo dans les classements de tous les temps. Un attaquant fantastique, après son départ du Real en 2010, Raul avait encore beaucoup à offrir. Schalke a réalisé cela et a signé le vétéran frontman sur un transfert gratuit, avec Raul marquant 40 buts en 98 matchs en deux saisons en Bundesliga. Il n’avait pas de valeur de vente mais il a aidé Schalke à terminer à la troisième place, et il mérite à juste titre la sixième place en ce qui me concerne.

5. Esteban Cambiasso

Le seul joueur de ces sept qui n’a passé qu’une seule saison avec un club, j’ai probablement des explications à faire ici. Esteban Cambiasso a rejoint une équipe de Leicester City alors nouvellement promue en 2014 de l’Inter Milan sur un transfert gratuit, et il a été nommé Joueur de l’année du club alors qu’ils organisaient une grande évasion. Bien qu’il soit parti pour l’Olympiacos la saison suivante, Leicester a remporté un titre de Premier League la saison suivante et est maintenant candidat à une place en Ligue des champions. Sans Cambiasso, Leicester aurait presque certainement perdu cette saison, et au lieu de vainqueurs de titres et de quatre meilleurs espoirs, ils pourraient juste jouer au football de deuxième niveau depuis 2014.

4. Miroslav Klose

Miroslav Klose (R) du FC Bayern Muenchen rivalise pour le bal avec Patrick Owomoyela du Borussia Dortmund lors du match de football pour la troisième place entre le FC Bayern Muenchen et le Borussia…

Après 53 buts en 149 matchs avec le Bayern Munich, la légende allemande Miroslav Klose a été libérée par les Bavarois en 2011. Au bord de ses 33 ans, certains ont peut-être pensé que les meilleurs jours de Klose étaient derrière lui, mais pas la Lazio. Les Italiens ont signé Klose sur un libre, et il a vu le reste de ses jours de jeu au Stadio Olimpico. Toujours plus formidable au niveau international qu’au niveau des clubs, Klose est l’Allemagne et le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde, mais il a joui du meilleur football de sa carrière à Rome. Il a marqué 63 buts en 170 matchs, aidant le club à se classer parmi les quatre premiers et remportant la Coppa Italia en 2013.

3. James Milner

Il y a pas mal de fans de Liverpool qui m’enverraient des menaces de mort si James Milner ne figurait pas dans ces sept, mais il prend la troisième place au mérite et non par crainte de représailles, je vous assure. Le joueur de 33 ans, qui joue maintenant au football de Premier League depuis plus de la moitié de sa vie, s’est retrouvé sans contrat en 2015. Milner avait passé les cinq dernières saisons à Manchester City, et Liverpool était si désireux de le signer qu’ils ont fait de lui leur joueur le mieux payé à l’époque. Il y avait beaucoup de critiques de ce mouvement, mais quatre saisons et demie et plus de 200 apparitions plus tard, Milner s’est révélé être un excellent ajout. Il a joué dans presque toutes les positions et l’a toujours fait avec une attitude irréprochable et un rythme de travail formidable, et il est toujours un joueur important dans une équipe assez incroyable.

2. Andrea Pirlo

L’ancien joueur de football italien Andrea Pirlo lors de la Rolex Pro Am au Golf Italian Open à Rome, Italie le 9 octobre 2019

L’AC Milan, laissant Andrea Pirlo partir en transfert gratuit, devrait servir d’avertissement aux clubs partout où l’âge n’est qu’un chiffre. Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 avait 32 ans à l’époque, et il venait juste d’aider l’AC Milan à remporter le titre de Serie A, son neuvième trophée en une décennie au San Siro. Il a rejoint la Juventus dans un geste que Gianluigi Buffon a appelé la «signature du siècle», et la Juventus a remporté tous les titres de champion depuis, tandis que l’AC Milan n’a même pas fini dans le top quatre. Pirlo n’est pas la seule raison derrière cela, mais il a été un facteur majeur, et il a disputé 164 matchs en quatre saisons à Turin en tant que cerveau derrière une brillante équipe de la Juventus.

1. Robert Lewandowski

Parmi les décisions les plus faciles que j’ai jamais eu à prendre sur cette chaîne, Robert Lewandowski est sans aucun doute la plus belle signature de transfert gratuit de la dernière décennie, et l’une des plus belles de tous les temps. Le meilleur buteur de tous les temps en Pologne et le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la Bundesliga, Lewandowski était déjà considéré comme l’un des meilleurs attaquants centraux de la planète lorsqu’il a rejoint le Bayern Munich depuis le Borussia Dortmund en transfert gratuit. Un joueur de son calibre, âgé de 25 ans à l’époque, vous coûterait plus de 100 millions de livres dans des circonstances normales. Le recrutement du Pôle par le Bayern a été un vol de jour, et cela s’est avéré. Lewandowski a marqué 221 buts en 267 matchs en Bavière, dont 30 en 25 jusqu’à présent cette saison, ce qui semble être le plus prolifique de sa carrière à ce jour.

