76% des fans pensent qu’Eric Bailly devrait être le partenaire central de Harry Maguire

76% des fans de Manchester United pensent qu’Eric Bailly devrait être le premier partenaire de choix de Harry Maguire, selon un nouveau sondage réalisé par The Peoples Person.

On a demandé aux fans «Avec Kalidou Koulibaly heureux de rester à Naples cet été, Manchester United pourrait décider de s’en tenir aux options de centre-arrière qu’ils ont déjà. Selon vous, qui devrait être le partenaire arrière central de Harry Maguire: Eric Bailly ou Victor Lindelof? »

Dix-huit mille fans ont répondu, avec une écrasante majorité en faveur de l’Ivoirien.

La défense des Red Devils a été en forme, gardant neuf feuilles blanches au cours des 11 derniers matchs et ne concédant que deux buts. Lindelof a été impliqué dans six de ces draps propres, Bailly sur cinq.

Certains de ceux qui ont choisi Bailly ont donné leurs raisons:

“Bailey est un combattant qui se donne à coeur joie dans les matches.”

“Un ajustement Bailly est la meilleure moitié centrale que nous avons.”

«Eric Bailly remplace Lindelof en tout, le seul problème est la blessure. Apprenez-lui à limiter ses tacles et son positionnement et nous avons un défenseur de classe mondiale. »

«Si Bailly reste en forme, alors c’est une évidence. Bailly est le plus proche de Koulibaly. »

Un certain nombre de fans ont exprimé des doutes sur la force et la capacité de Lindelof à faire face à la pression.

«Trop faible dans l’air et l’endurance.»

“Victor doit juste aller au gymnase.”

“Je sens qu’il n’a tout simplement pas la présence physique requise, et il fait des erreurs très idiotes lorsqu’il est sous pression”.

Ceux qui optent pour Lindelof se sont concentrés sur la cohérence et sur le fait qu’il est moins sujet aux blessures.

“Je vois de la cohérence chez Lindelof plutôt que chez Bailey.”

“Victor a peut-être quelques faiblesses … Mais tbh … Il est plus cohérent et fiable que Bailly.”

“Je pense seulement à Lindelof parce que Bailly est toujours blessé.”

D’autres fans ont indiqué qu’ils auraient voté pour Axel Tuanzebe s’il avait été inscrit en option.

Tous les doutes autour de Bailly semblent tourner autour de sa capacité à éviter les blessures. De nombreux fans voient son style de cape et d’épée comme un excellent ajustement pour le plus flegmatique Maguire, à peu près dans la même veine que Nemanja Vidic était pour Rio Ferdinand et que Steve Bruce était pour Gary Pallister dans deux des plus grands partenariats de centre-arrière de l’histoire de Manchester United.