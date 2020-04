8 footballeurs qui veulent quitter leurs clubs mais personne ne veut payer ce qu’ils demandent

Le prochain marché des transferts se déplace. En plus des joueurs qui mettent fin à leur contrat, il y en a d’autres qui veulent quitter leur club actuel mais l’obtenir leur coûtera beaucoup d’efforts et aussi d’argent. Et c’est qu’entre les joueurs qui ont des jetons très élevés et les clubs qui mettent des prix exorbitants, les négociations seront au rouge. Voyons quelques exemples.

1. Neymar

L’incertitude et la controverse sont deux fidèles compagnons de Neymar. C’est un fait que le Brésilien veut retourner au FC Barcelone, il était sur le point de le réaliser l’été dernier et dès que l’équipe rouvrira le marché, il tentera de le signer. Le principal obstacle est le même que toujours, le PSG. Les Français ne veulent pas laisser Ney s’échapper et pour le faire sortir du Parc des Princes, le FC Barcelone devra offrir une grosse somme d’argent et des footballeurs comme monnaie pour atteindre au moins les 222 millions d’euros que les Français ont payés en 2017.

2. James Rodríguez

James Rodríguez ne compte pas pour Zinedine Zidane. L’été dernier, il était déjà sur la rampe de départ et l’Atlético de Madrid et Nápoles ont montré leur intérêt pour le Colombien, mais aucune des offres qui ont atteint le Bernabéu n’a atteint les 50 millions demandés par les Blancs. Cet été, ceux qui veulent signer James auront une nouvelle opportunité.

Le joueur de café sera à nouveau l’un des transférables et mettra également fin à son contrat en juin 2021, alors Madrid prendra son temps s’il veut faire un profit pour son joueur.

3. Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ne lève pas la tête. Son séjour à Manchester United a été tellement décevant que les Red Devils ont décidé de le céder à l’Inter Milan où les choses ne vont pas beaucoup mieux. Le Chilien veut également quitter Old Trafford, l’Atlético de Madrid sonne comme l’une de ses destinations possibles, mais son record dépasse 28 millions d’euros par an, un montant que presque aucun club n’est prêt à assumer.

4. Paul Pogba

Paul Pogba n’a pas pu oublier la Juventus et il semble que le sentiment soit réciproque. Dans l’équipe italienne, ils veulent retrouver le champion du monde, et le milieu de terrain français veut quitter Manchester United. L’été dernier, Pogba était lié à la Juventus et au Real Madrid, mais les diables rouges ont refusé de le laisser sortir.

Du journal The Sun, ils soulignent que cet été, la situation sera différente et non seulement accepteraient-ils de négocier le départ du joueur français, mais ils diminueraient également ses exigences économiques de 200 millions d’euros. Madrid semble avoir rejeté la signature de Pogba afin que la Juventus puisse avoir un moyen gratuit de récupérer qui était son joueur.

5. Gareth Bale

Gareth Bale est devenu un problème pour le Real Madrid. Le Gallois ne compte pas pour Zidane et entre cela et les blessures, il passe plus d’une demi-saison hors du terrain. Sa contribution a chuté et bien que son agent ait déclaré que Bale ne déménage pas de Madrid, le Gallois ne méprise pas le retour au Premier ministre, mais pas n’importe quel club. Manchester United est l’équipe qui a montré le plus d’intérêt pour Bale et sa signature signifierait une dépense financière importante: les 100 millions environ que Madrid s’attend à obtenir pour le joueur et son salaire, qui est actuellement d’environ 15 millions d’euros par an.

6. Harry Kane

L’attaquant anglais envoie des signaux contradictoires, mais la défaite lors de la dernière finale de la Ligue des champions lui a ouvert les yeux et récemment dans une interview pour Sky Sports a également ouvert les portes de son départ de Tottenham. Mais pour qu’un joueur sorte des éperons, sa volonté ne suffit pas et vous devez négocier avec Daniel Levy, un gars implacable qui ne craint pas de pousser les négociations à la limite. Et si Mourinho ne veut pas que Kane quitte l’équipe, Levy ne facilitera pas son départ.

Plusieurs clubs ont montré leur intérêt pour l’anglais (Real Madrid ou Manchester United entre autres) et sa valeur estimée est de 150 millions d’euros, donc le faire sortir de Tottenham sera non seulement compliqué mais aussi cher.

7. Mauro Icardi

Le cas de Mauro Icardi a une nuance différente. L’attaquant argentin est venu au PSG en été prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70 millions d’euros en fin de saison. Cependant, la relation entre l’entraîneur Thomas Tuchel et le club avec Icardi est assez tendue et il n’est pas du tout clair que les Français décident de rester avec lui. Si l’option d’achat n’est pas effective, Icardi devra retourner à l’Inter mais ni lui ni sa partenaire Wanda Nara ne veulent rester dans l’équipe neroazzurro.

Cependant, la Juventus a jeté son dévolu sur l’attaquant et s’il répond aux exigences financières de l’Inter, il sera un sauveur pour le club et le joueur.

8. David Alaba

Le cas de David Alaba n’est pas tant pour des raisons financières que pour le désir du Bayern Munich de ne pas le laisser sortir. Le joueur autrichien veut quitter le club bavarois principalement pour deux raisons: il veut jouer en tant que milieu de terrain et l’explosion d’Alphonso Davies. Mais contrairement à la volonté du joueur, le Bayern essaie de le renouveler. De plus, l’équipe allemande en cas de licenciement pourrait lui offrir une monnaie pour Leroy Sané mais le joueur ne souhaite pas se rendre à Manchester City. Les intérêts du club et du joueur sont complètement opposés, nous verrons à la fin comment ils le résolvent.