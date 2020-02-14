8 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:
COURSES DU 8 / 2/2020
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 13 / 3/2020
FIORETTI ANTONIO (SANT AGNELLO PROMOTION)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
ERVOLINO RICCARDO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
ROSBINO NELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
PASQUALE INCARNATO (HERCULANÉ SPORTIF)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
PALOMBA GIANLUCA (LACCO AMENO 2013)
AVETA ALFREDO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CESAREO FRANCESCO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
ANDREA OUBLIÉ (PUTEOLANA 1909)
COURSES DU 9/2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
SOGLIUZZO MARIO (ISCHIA CALCIO ARL)
PONTILLO VINCENZO (PLAN DE FOOTBALL 1977)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
GIORGIO MATTIA (SAN SEBASTIANO F.C.)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
SCOGNAMIGLIO PASQUALINO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)
MATURO MARCO (PLAN DE FOOTBALL 1977)
BLANDI MARCO (SAN SEBASTIANO F.C.)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
SAURINO CIRO (ISCHIA CALCIO ARL)
BORRELLI LUCA (PLAN DE FOOTBALL 1977)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
VITIELLO PAOLO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)