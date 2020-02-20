8 joueurs sont disqualifiés

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Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:

COURSES DU 15 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 50,00 GIFFONI SIX MAISONS pour manque d’eau chaude dans les vestiaires AA

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

CASTALDO PASQUALE (SANSEVERINESE) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif a poussé un adversaire sur le visage après s’être déjà libéré du ballon.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PINTO MANUEL (REAL PALOMONTE)

WETANE OWUSU ENOCK (REAL PALOMONTE)

TOLINO CARMINE (SANSEVERINESE)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

D ANDRIA GIOVANNI (PONTECAGNANO SPORTIF)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CARDILLO VINCENZO EMANUE (SIX MAISONS GIFFONI)

CURCIO MARCO (REAL PALOMONTE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

LE JUGE DAVIDE (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)

ANASTASIO LUIGI (PONTECAGNANO SPORTIF)

ERRA DIEGO (PONTECAGNANO SPORTIF)

COURSES DU 16 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 50,00 G.S. AUDAX HERAJON 1956 manque d’eau chaude dans les vestiaires de l’équipe hébergée

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DEL PRETE SIMONE (G.S.AUDAX HERAJON 1956)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

PROCIDA FRANCESCO (S.A. AUDAX HERAJON 1956)

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