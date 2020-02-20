8 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:
COURSES DU 15 / 2/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 50,00 GIFFONI SIX MAISONS pour manque d’eau chaude dans les vestiaires AA
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES
CASTALDO PASQUALE (SANSEVERINESE) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif a poussé un adversaire sur le visage après s’être déjà libéré du ballon.
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
PINTO MANUEL (REAL PALOMONTE)
WETANE OWUSU ENOCK (REAL PALOMONTE)
TOLINO CARMINE (SANSEVERINESE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
D ANDRIA GIOVANNI (PONTECAGNANO SPORTIF)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
CARDILLO VINCENZO EMANUE (SIX MAISONS GIFFONI)
CURCIO MARCO (REAL PALOMONTE)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
LE JUGE DAVIDE (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
ANASTASIO LUIGI (PONTECAGNANO SPORTIF)
ERRA DIEGO (PONTECAGNANO SPORTIF)
COURSES DU 16 / 2/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 50,00 G.S. AUDAX HERAJON 1956 manque d’eau chaude dans les vestiaires de l’équipe hébergée
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DEL PRETE SIMONE (G.S.AUDAX HERAJON 1956)
JOUEURS NON EXPIRÉS
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
PROCIDA FRANCESCO (S.A. AUDAX HERAJON 1956)