9 joueurs retirés et une amende

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DI DOMENICO VINCENZO (BUCCINO VOLCEI)
PROCIDA EMANUEL ANTONIO (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)
DOMENICO STRIANAIS (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
MARGIOTTA VINCENZO (POL. SANTA MARIA CILENTO)
COURSES DU 5 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 250,00 AUDAX CERVINARA CALCIO leurs supporters au cours du premier semestre lancé derrière l’assistant n. 2 un sac contenant des arachides ainsi qu’une broche à proximité
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DI RUOCCO FRANCESCO (AUDAX CERVINARA CALCIO)
ODIERNA DARIO (BATTIPAGLIESE 1929)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
FRANCESCO DRAGON (AUDAX CERVINARA CALCIO)
FARRICIELLO DANIELE (AUDAX CERVINARA CALCIO)
NATIELLO GIUSEPPE (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
BROGNA LUIGI (CAVE 1984)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
IAQUINTO GIUSEPPE (AUDAX CERVINARA CALCIO)
LIGUORI MARIOCHRISTIAN (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
CATALANO FRANCESCO (COSTA D AMALFI)
CASILLO FRANCESCO (GROTTA 1984)
LENCI FRANCESCO (FAIANO AMÉRICAIN 1965)
ARENELLA GIUSEPPE (VICO EQUENSE 1958).