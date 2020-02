9 joueurs sont disqualifiés

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

COURSES DU 22 / 2/2020

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

GUIDE SIMONE (AGROPOLI)

COURSES DU 23/2/2020

SOCIETE ‘

FIN

Euro 500,00 SORRENTO 1945 Pour avoir ses propres supporters dans le domaine adverse, introduit et utilisé du matériel pyrotechnique (5 bombes fumigènes) dans le secteur qui leur est réservé.

Euro 500,00 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. Afin d’avoir, pendant l’intervalle, des personnes non identifiées mais clairement attribuables à l’entreprise, il s’est adressé au Directeur de Course tout en s’adressant aux protestations et aux expressions irrespectueuses.

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 11/03/2020

CHIEPPA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L) Pour avoir adressé une expression offensante à l’adresse du Directeur de Course.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

D ANNA EMANUELE (NOCERINA 1910)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

ULIANO FRANCESCO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)

DE ROSA ROBERTO (SORRENTE 1945)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

FRUCI DANIELE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

ZAPPACOSTA GIACOMO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

DE VITIS ANTONIO (CITTA DI FASANO)

DI PIETRO ANDREA (GLADIATEUR 1924)

DENTAMARO NICOLA (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

LOMASTO PAOLO (BITONTO CALCIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

LOBJANIDZE LUKA (CASARANO CALCIO S.R.L.)

MARZANO VINCENZO (GLADIATEUR 1924)

ROMEO FABIO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

NATALUCCI ANTONIO (NARDO’SRL)

MASULLO ROBERTO (SORRENTE 1945)

SANTANGELO ANDREA (ÉQUIPE ALTAMURA)

ADMONITION AVEC AVIS (XIII INFR)

CATINALI EDOARDO (GRUMENTUM VAL D AGRI).