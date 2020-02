9 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DE 1/2/220

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 04/05/202

MOCELLA MASSIMO (DIL. LIONI POLISPORTIVE) avec un comportement déloyal, incorrect, antisportif, aggravé par le rôle joué suite à une décision du ddg, est entré dans le tdg en direction du ddg et l’a insulté; ce comportement a continué et a forcé le ddg à se retirer parce que le comportement menaçait de cris au visage du ddg; après l’arrêté d’expulsion, Mocella a continué d’insulter le ddg, refusant d’abandonner le tdg; seule l’intervention du capitaine de l’équipe a permis le retrait de Mocella qui, à la fin de la course, a continué avec des insultes adressées au ddg jusqu’à ce que le même retourne au vestiaire

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 19/2/2020

FERRENTINO GIULIO (ALFATERNA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

CARRELLA RAFFAELE MICHEL (États-Unis ANGRI 1927)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

TIZZANO DANILO (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BARBARISI ADRIANO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

CHIARIELLO STEFANO (POL. SANTA MARIA CILENTO)

FORINO DARIO (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DI GIACOMO SIMONE PIO (ALFATERNA)

DI DONNA GIUSEPPE (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)

DE LA FEMELLE ATTILIO (U.S.ANGRI 1927)

COURSES DU 2 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 600,00 SCAFATESE CALCIO 1922 propres partisans ont lancé des pierres et fait exploser des bombes en papier dont, comme le rapporte le rapport de l’A2, une proche de ce dernier et aussi à plusieurs reprises ils ont essayé de le frapper avec des mâts en plastique ainsi qu’avec des à cause de ce qui précède, la course a été suspendue pendant 4 minutes et n’a repris qu’avec l’intervention des forces publiques. (la sanction est aggravée par le manque de collaboration de la part des dirigeants de l’entreprise pour mettre un terme à ce qui précède).

Euro 50,00 États-Unis FAIANO 1965 pour manque d’eau chaude dans le dressing du ddg

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

GIORGIO KAVIN (BATTIPAGLIESE 1929)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

VATIERO FRANCESCO (BATTIPAGLIESE 1929)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CATALANO FRANCESCO (COSTA D AMALFI)

LENCI FRANCESCO (États-Unis FAIANO 1965)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

FALCO ALESSANDRO (BATTIPAGLIESE 1929)

MEJRI ENIS (BATTIPAGLIESE 1929)

CAMARA SEKOU (VIS ARIANO ACCADIA).