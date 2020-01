“A Anacapri pour gagner. Titre? Discours ouvert mais …”

BARRA (NA). Quatrième place du groupe B de première catégorie Campanie pour ça Sporting Barra, le partenariat barrese revient d’un plan de parcours respectable, cinq résultats utiles d’affilée avec quatre victoires. Les hommes de M. Poliselli poursuivent le sommet en cinq points, l’objectif mal caché est de saper les Capri ou, du moins, de se mettre immédiatement derrière les insulaires.

ENTRE MARCHÉ ET LUTTE EN LUTTE

En vue du prochain match de championnat, qui verra le Sporting engagé sur le terrain extérieur Real Anacapri, notre rédaction a rencontré le technicien barrese Antonio Poliselli, avec lequel nous avons analysé tous les sujets d’actualité du moment.

«Tournez après Maued Sport? Nous parlons d’un jeu qui fait l’histoire en soi, nous avons trop ressenti l’importance des enjeux et nous avons eu des absences décidément importantes, éléments du calibre de Guadagnuolo et Polverino. Une mauvaise journée que nous avons vite oubliée, nous n’avons certainement pas pu gâcher ce qui s’est passé entre le championnat et la coupe lors des vingt derniers matchs. Seize victoires, une égalité et trois défaites, je pense que cette équipe ne doit être félicitée. Playoffs? Tout sera décidé au cours des deux derniers mois, généralement dans ces championnats. Le sport, cependant, a soutenu la meilleure équipe en décembre, le club a mis à ma disposition des joueurs importants tels que Capece, Esposito, Liccardi, Ranavolo, Volpe et De Micco, nous avons rééquilibré certains départements et ajouté des alternatives valables à d’autres “.

COMBAT AU SOMMET

Le Capri a cinq points d’avantage, l’ambition minimale est les playoffs mais une pensée au sommet du Sporting Barra le cultive encore. Il reste encore plusieurs matchs pour la fin du championnat, et net de blessures, il semble qu’il y ait place à amélioration pour les habitants de Barrese.

«Le championnat n’est pas encore clos, Capri est un cuirassé et l’équipe à battre, mais il existe d’autres équipes compétitives et équilibrées comme Quarto, Real Anacapri et Virtus Afragola. N’oublions pas qu’Anacapri a attiré dix hommes contre les meneurs, 83 ‘avec l’homme supplémentaire, échouant même à une pénalité. Nous restons sur la pièce, alors il est clair que nous devrons comprendre comment les leaders du classement réagiront à la première défaite, nous essaierons de les surmonter jusqu’à la fin mais si cela ne se produit pas, nous essaierons de conquérir le meilleur placement possible dans la perspective des séries éliminatoires. Notre groupe est équilibré et coriace, j’ai vu d’autres matches de groupe et ils ne m’ont pas du tout impressionné ».

GRAND MATCH SUR L’ÎLE

Dernier commentaire sur le prochain match contre le Real Anacapri: «Véritable starter des playoffs, j’espère avoir toute l’équipe au complet mais en tout cas nous devrons être prêts pour une performance importante. Les engagements sur les îles ne sont jamais faciles, les insulaires chez eux se transforment, c’est pourquoi je crois que vous aurez besoin d’une performance de grande fierté, force et détermination. Nous devrons courir plus et mieux, démontrer sur le terrain que nous avons la bonne faim pour viser de grands objectifs.

Tendance négative dans les gros matchs? Dans le premier contre Virtus Afragola, je n’étais pas sur le banc, puis à Capri, le KO est également venu en raison de lourdes absences de notre part, j’avais des goûts comme Guadagnuolo, Polverino, Auricchio et Cipolletta, donc il serait rejoué pour rangs complets. Dans le dernier affrontement direct avec le quatrième, bien que nous ayons dominé de loin, nous n’avons gagné qu’un égal, dans les 10 premiers, quelque chose a été payé en raison de la taille différente du terrain, puis l’arbitre a mis le sien en annulant deux buts réguliers . Nous devons maintenant faire face à Anacapri dans le but de produire un résultat, nous le devons à nous-mêmes et à la société qui mérite une telle satisfaction “.