“A Ascoli avec quelques maux. Ce sera une bataille”

Nouveau vainqueur du Banc Or Serie 18/19, Fabio Caserta se concentre sur l’avance prévue demain dans le domaine de laAscoli, pour essayer de racheter la défaite interne avec Pérouse.

Ce sont ses propos rapportés par les chaînes officielles du club, à partir des conditions non optimales de divers éléments: «Nous aurons encore des maux demain à Ascoli. Mastalli et Cissé sera certainement hors tout Elia il va mieux mais je ne pense pas qu’il soit employable, mais je veux l’emmener avec nous parce qu’il a disparu depuis longtemps; un doute est également lié à Buchel, qui se débarrasse de l’inflammation du genou et je ne veux pas risquer Ricci il a juste eu de la fièvre. “

Sur le changement de coach à Ascoli et sur les détails du challenge: “Face à une équipe qui change de manager n’est jamais facile. En plus de leurs stimuli, inévitables après un changement d’entraîneur, il nous sera difficile de ne pas savoir comment ils prendront le terrain, car c’est le premier match de Stellonecependant, ce qui ne change pas, ce sont nos motivations. Je veux que l’attitude soit presque toujours vue par ces gars, alors si à la fin de la course les autres seront meilleurs que nous nous lui serrerons la main, mais je m’attends à de la malice et de l’intensité, car à partir de là nos résultats sont nés et les enfants le savent. “

Et il ajoute: «Attendons une bataille sportive, car leur objectif minimum est les éliminatoires. Le défi de Addae de l’ex? Affronter une vieille équipe peut être une arme à double tranchant, mais je pense qu’il prendra le terrain avec une grande envie de bien faire, car il y avait un drapeau là-bas et il ne voudra certainement pas défigurer. “

Pour terminer, un commentaire sur le prix prestigieux reçu par la Fédération italienne des entraîneurs de football: “Le banc d’or de Serie C? J’ai été extrêmement heureux de recevoir un tel certificat d’estime de mes collèguescependant, cela fait partie d’un travail qui est toujours en cours, et surtout ces récompenses sont le résultat de victoires collectives, et collectivement, nous devons continuer à bien faire en équipe “.