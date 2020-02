A Caduti di Brema, le Barrese arrête les dirigeants Massa Lubrense

BARRA (NA). Un match d’une grande importance en vue du championnat ce matin au tombé de Brême, les hôtes de laFC Barrese ils ont accueilli les dirigeants Massa Lubrense. Visages connus de la Campanie et du football national dans les tribunes, avec le président du LND et le vice-président du vicaire FIGC. Cosimo Sibilia, accompagné par le conseiller municipal pour le sport de Naples dr. Ciro Borriello, par le manager Gianni Improta et d’autres représentants du Comité régional de Campanie.

BARRESE EN 10 MAIS EN AVANTAGE

Un jeu bien joué par les locaux, qui n’ont révélé aucune crainte, mettant cœur et qualité devant un beau public. Les garçons de M. Perna semblaient pour le moins galvanisés par la présence d’un grand groupe de fans, environ 500 bondés dans les tribunes. Dans les premières minutes, le Barrese était proactif, puis à 35 ‘le coup est venu pour les hôtes. Le directeur de course expulse Biancolino pour un double carton jaune, au milieu des protestations des hommes de M. Perna. Malgré l’infériorité numérique, les Barresi gardent bien le terrain et débloquent le jeu à 43 ‘: il se lance dans la surface pour Rosario Esposito, qui contrôle le ballon et après avoir sauté son marqueur il dépose le filet avec une belle diagonale. Réaction immédiate de Massa Lubrense, mais la défense de Barrese tient un coup et répond coup par coup. En finale du hameau, les hôtes ont presque doublé avec Fabio Perna.

PÉNALITÉ ÉGALE

Dans la seconde moitié, le jeu échappe au contrôle de l’arbitre, qui découpe plusieurs cartons jaunes à gauche et à droite. A 60 ‘vient le même but sur un coup de pied de pénalité, au milieu des protestations des hôtes. Samson dans une tentative d’anticiper l’adversaire le submerge et pour l’arbitre la décision est sans faille. De onze mètres impacte Massa. Belle finale de course, les deux équipes tentent de conquérir l’intégralité de l’enjeu, même les garçons de Perna ne dérangent pas les sorties offensives, restés en dix pendant environ 70 ‘. Au dernier coup de sifflet d’applaudissements pour les deux équipes, les dirigeants ont surmonté indemne une roche très dure, mais les locaux ont également prouvé qu’ils pouvaient avoir leur mot à dire jusqu’à la fin.