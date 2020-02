“A choisi Afragola parce que l’excellence passe”

Contacté par notre rédaction, Marco Conte, milieu de terrain né en 1988 en tête de la ligue afragolese qui représente un vrai luxe d’excellence avec son au-delà 250 apparitions en Serie D, a fait le point à rossoblu.

Le premier commentaire concerne le défi remporté 4-1 avec le Casoria, malgré l’inconvénient initial: “Ils ont bien commencé et ont également trouvé l’avantage, mais après les vingt premières minutes il y a eu une grande réaction et à long terme les valeurs des deux équipes sont sortieset nous avons remporté un grand succès. “

Sur le choix d’épouser le projet Afragolese, après la victoire du dernier championnat de Serie D avec Picerno: «J’ai choisi Afragola parce que j’étais et je suis toujours convaincu que l’excellence ne fait que passer cette année. Je pense qu’il y a des conditions pour bien faire aussi en ré dans l’espoir de rester ensemble. Où pouvons-nous encore nous améliorer? Peut-être qu’au lieu de simplement réussir, nous pouvons être beaux et gagner, ce qui malheureusement ne se produit pas toujours, si nous voulons vraiment trouver une faute. Alors que notre force est le groupe sans l’ombre d’un doute “.

À propos du duel avec le Puteolana 1902, qui selon Conte n’est pas le seul challenger à considérer: “Nous savions depuis le début la valeur des prétendants, et je ne parle pas seulement de Puteolana, mais j’inclurais également dans le discours Frattese et Pomigliano, qui ont des roses fortes et des sociétés solides derrière eux. Je pense qu’une de ces formations atteindra la Serie D à travers les Play Offs».

Il conclut avec un commentaire sur le prochain match avec leAlbanova et sur la place d’Afragola: “Albanova est une femme d’équipe et peut-être qu’eux aussi pourraient initialement rejoindre le combat de promotion, puis de nombreuses situations ont changé leurs perspectives, donc je m’attends à une course difficile que nous devrions affronter en finale. Les fans? Bien que nous jouions à Cardito, il y a toujours un stade plein et l’enthousiasme augmente de plus en plus, en espérant atteindre l’objectif et remplir la “Moccia” l’année prochaine. Hors du terrain? Trois heures par jour sont consacrées au football, tandis que toutes les autres heures sont consacrées à mon fils qui est né l’année dernière et à qui je consacre toutes sortes d’attentions. “