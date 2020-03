A distance et en direct: Les héros de la star des millionnaires 14

En l’absence de football, les réseaux sociaux des clubs doivent aiguiser leur créativité pour garder leurs followers attentifs.

Les millionnaires ont alors eu une bonne idée: commémorer la 14e étoile du club, obtenue après le tournoi d’achèvement 2012, qui a valu aux ambassadeurs leur premier titre en 24 ans, et celui qui l’a gardé jusqu’en 2015 en tant qu’équipe la plus gagnante du football colombien. .

Ainsi, Jhonny Ramírez, Rafael Robayo, Harrison Otálvaro et Luis Delgado, quatre des figures de cette équipe, sont apparus dans des sections d’Instagram Live, de la quarantaine, pour se souvenir de ce qui s’est passé cette saison-là.

Jusqu’à aujourd’hui, ce titre obtenu après deux décennies et demie de sécheresse, est considéré comme l’un des moments les plus mémorables et les plus émouvants pour les fans des Ambassadeurs, en particulier pour toute une jeune génération qui a vu le club de ses fans pour la première fois de sa vie. aime détenir un titre national.