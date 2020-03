À Empoli: “Quelqu’un finira par être endommagé, mais étant donné la situation, tout devra être accepté”

Comme le rapporte planetempoli.it, le PDG d’Empoli a parlé des colonnes d’Il Tirreno Francesco Ghelfi, qui a fait le point sur la situation actuelle: «En attendant, je veux encore souligner combien il était juste et juste d’arrêter. Préserver la santé de chacun, mais aussi par respect compte tenu de la situation du pays. Cela dit, il est clair qu’un tel arrêt crée des problèmes pour Empoli et, en général, pour les clubs de football comme toute autre entreprise. Nous avons payé régulièrement pour ceux de janvier et février. Pour mars, nous attendons de comprendre les dispositions du gouvernement, de la FIGC et de la Ligue. Le 16 mars, nous devions payer l’impôt sur le revenu des particuliers pour janvier et février, plus les cotisations pour février. Mais Covisoc avait déjà reporté le délai d’un mois au 16 avril. En fait, nous avions déjà démarré le F24 mais nous avons tout bloqué “.

Il poursuit ensuite: “L’intention est de mettre fin, même si peut-être nous serons obligés de le faire avec l’abomination des portes closes. Mais s’arrêter ici entraînerait de nombreux problèmes liés aux contrats. Le 9 mai est la dernière date pour pouvoir jouer même les éliminatoires et playout. Partir de là où nous nous sommes arrêtés. Donc dans le cas d’Empoli, du voyage à La Spezia “.

Et il conclut: “Quelqu’un finira par être endommagé, cela ne fait aucun doute, mais étant donné la situation, tout le monde devra pouvoir accepter n’importe quoi”.