“A Giallorossi, je suis rentré dans le match”

Pour la série d’entretiens enregistrés Polisportiva Santa Maria Cilento, le club Giallorossi a cette fois interviewé le défenseur expert né en 1989 Gianmarco Landolfi.

Voici ses paroles, diffusées par les chaînes officielles de la société du Cilento:

Racontez-nous votre expérience avec la Polisportiva Santa Maria?

«Avec le réalisateur Guariglia, nous avons remporté le championnat à Battipaglia, et son appel est venu, je ne pouvais pas dire non. Il m’a demandé d’aider à remporter le championnat, et honnêtement, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Ce fut une expérience formidable, avec un groupe fantastique de bons gars. Lorsque cet appel est venu, j’ai accepté, aussi de m’impliquer à nouveau, car je me suis arrêté pendant 8 à 9 mois pour des problèmes personnels et je suis allé jouer en Promotion pour résoudre les choses. “

Quelle est l’arme gagnante, selon vous, de cette équipe?

“L’environnement et le groupe. Le manager et le manager ont choisi les hommes en premier, et pas seulement les joueurs. Malheureusement, quand vous devez gagner un championnat, il peut y avoir que dans un groupe de 30 personnes, vous pouvez trouver quelqu’un qui déstabilise un peu la situation, mais cette année, ils ont été bons parce qu’ils ont amené de bons et importants joueurs à Santa Maria. “

Comment est née votre passion pour le football?

«Ma passion pour le football est née parce que, enfant, je jouais toujours sous ma maison, ayant également un grand espace ouvert disponible. Mon frère aîné a également joué et je suis toujours allé voir ses matchs. Alors j’ai dit pourquoi ne pas essayer. Ensuite, il y a beaucoup de choses, comme quand ils vous ont appelé à la maison pour descendre, quand quelqu’un avait disparu, je suis allé. Je me suis impliqué. Mon premier secteur jeunesse a été à Agropoli, où j’ai fait ma première présence en Excellence à l’âge de 14 ans. Puis à 15 ans, j’ai emmené le Cavese à travers le célèbre tournoi international qui se déroule à Agropoli, et j’étais là jusqu’à 16 ans, puis j’ai déménagé à Nocera avec Nocerina en Serie D. “

Quel est votre meilleur moment footballistique que vous pouvez nous raconter?

«Ils sont deux. Ma première apparition en Serie D avec Nocerina à domicile contre Adrano devant 5000 personnes, puis le championnat gagné à Agropoli lors de l’avant-dernier jour 3-2 à Faiano. Nous étions en avance grâce au but de Margiotta, puis 1-1, puis mon tampon personnel pour le dépassement final. Deux agropoles ont marqué. Ce fut la plus belle victoire. Avec Margiotta, j’ajoute, nous avons joué 3 ans ensemble. À Agropoli, nous avons remporté le championnat, à Eboli, nous avons remporté le championnat, et cette année à Santa Maria. Nous espérons en faire trois sur trois! “

Quel joueur inspirez-vous?

“Il y en a beaucoup, mais j’aime vraiment Sergio Ramos pour son style, son charisme et sa détermination.”

Que faites-vous lorsque vous ne frappez pas une balle?

“Je joue au football depuis vingt ans, donc je suis sur le terrain tous les jours. Mais quand je peux, j’aime aller à la pêche en été, vivant pratiquement près de la mer. J’aime me détendre à ce moment-là. “

Votre message dans un moment si délicat pour toute notre nation?

«Moment délicat, mais malheureusement nous devons rester à la maison. Ici à Agropoli, en tant que mouvement ultras, nous avons également créé un compte-chèques pour les personnes les plus nécessiteuses. C’est une chose importante qui me rend très fier. “