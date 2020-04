A la charge de la Fifa 50, les champions de football applaudissent les vrais héros: “On va gagner grâce à eux”

la Fifa, premier organisme de football au monde, lance la campagne vidéo avec le hashtag #wewillwin. Tous les champions du monde du football, passés et présents, applaudissent les vrais héros de l’humanité en ce moment de grande urgence.

LE MESSAGE DE LA FIFA

Pour montrer leur appréciation pour les efforts déployés et les risques encourus par les professionnels de la santé et d’autres professionnels qui font de leur mieux pour que la société continue de fonctionner face au coronavirus, des stars du football d’hier et d’aujourd’hui se sont réunies pour faire hommage aux héros de l’humanité. Partout dans le monde, le personnel et les bénévoles des établissements de santé risquent leur vie chaque jour pour soutenir l’humanité. Malheureusement, certains ont payé le prix le plus élevé. Les personnes qui travaillent ou font du bénévolat dans l’application des lois, les pharmacies, les magasins, les entrepôts, les services de livraison, les transports publics et la sécurité ont également joué un rôle clé dans la protection de notre mode de vie.

LA CHARGE DES CINQUANTE

À toutes ces personnes héroïques: le football vous remercie, le football vous le rappelle et le football vous soutient. Cinquante des plus grandes stars du football ont toutes apporté leur soutien aux héros de l’humanité en applaudissant leurs efforts pour lutter contre le coronavirus: Holger Badstuber, David Beckham, Bhaichung Bhutia, Lucy Bronze, Gianluigi Buffon, Cafu, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Deyna Castellanos, Giorgio Chiellini, Charlyn Corral, El Hadji Diouf, Youri Djorkaeff, Han Duan, Magdalena Eriksson, Samuel Eto’o, Pernille Harder, Javier Hernández, Luis Hernández, Kaká, Harry Kane, Carli Lloyd, Harry Maguire, Diego Maradona, Marta, Vivianne Miedema, Ajara Nchout, Michael Owen, Mesut Özil, Norma Palafox, Pavel Pardo, Park Jisung, Pelé, Gerard Piqué, Alexia Putellas, Sergio Ramos, Nicole Reigner, Wendie Renard, Roberto Carlos, James Rodríguez, Ronaldo, Bastian Schweinsteiger, Virginia Torrecilla, Yaya Touré, Marco van Basten, Daniëlle van de Donk, Ivan Vicelich, Arturo Vidal, Javier Zanetti et Zinedine Zidane.

NOUS GAGNONS GRÂCE À VOUS!

“Pour reconnaître les risques que courent quotidiennement les médecins, les infirmières et les autres travailleurs essentiels, le football veut montrer son soutien”, a-t-il déclaré. Carli Lloyd. «Je suis à l’avant-garde de la bataille du coronavirus, travaillant en équipe pour nous défendre, nous protéger et nous garder en bonne santé. C’est grâce à leur dévouement et à leur professionnalisme, soutenus par l’engagement absolu de tous les autres à suivre les règles de chaque autorité sanitaire nationale, que nous gagnerons. “

Applaudissements pour les héros

“En tant que footballeurs, nous sommes habitués à recevoir des applaudissements, mais cette fois-ci, nous avons l’occasion de montrer notre appréciation pour les nombreuses personnes qui risquent leur vie pour protéger la nôtre”, a-t-il ajouté. David Beckham. “Vous êtes les héros de l’humanité et nous voulons montrer que tout le football vous soutient et tout ce que vous faites pour nous défendre tous.”