A la dernière minute: Juarez s’incline 2-1 face à Santos Laguna pour la journée 7 de la Clausura 2020 de la Liga MX

Juarez n’a pas pu s’imposer à domicile contre Santos Laguna dans le cadre de la septième journée du tournoi Clausura 2020.

INCIDENCES DE JUÁREZ-SANTOS

LE APERÇU DU PARTI

JUÁREZ VS. SANTOS: HORAIRES DANS LE MONDE

Juarez recevra Santos Laguna, ce dimanche 23 février 2020 puis nous vous montrerons les horaires dans lesquels le match commencera dans votre pays.

Mexique – 19h00 Pérou – 20h00 Équateur – 20h00 Colombie – 20h00 Bolivie – 21h00 Venezuela – 21h00 Argentine – 22h00 Chili – 22h00 Paraguay – 22 h 00 Uruguay – 22 h 00 Brésil – 22 h 00 Espagne – 2 h 00 (Lundi 24 février)

Juarez recevra Santos Laguna, à la clôture de la date de la ligue mexicaine, qui pour l’instant a pour leader Pumas UNAM. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade olympique Benito Juárez.

Pour continuer avec la bonne étape

Après la défaite aux mains de Chivas de Guadalajara -au début du concours- Juarez Il n’a pas su tomber dans le championnat aztèque. Trois victoires et deux nuls ont été les résultats ultérieurs des ‘Braves’.

Récemment Juarez Il a fait match nul 1-1 lors de sa visite à Monterrey et, pour le moment, il est dans le cinquième casier avec 11 points, 3 de moins que le «Felinos» de Pumas UNAM.

Quelle chaîne Juarez vs. Santos Laguna pour la fermeture de la Liga MX?

Le choc Juarez vs. Santos Laguna, qui se déroulera au stade olympique Benito Juárez, sera diffusé sur différentes chaînes du monde. Ci-dessous, nous vous montrons quel signal il émettra dans votre pays

Mexique – TUDN Live, TUDN

États-Unis – TUDNxtra, TUDN USA, TUDN Live

Santos arrive battu

Tandis que Juarez arrivera motivé par son classement en demi-finale de la Copa MX, Santos Laguna Il a été éliminé par Monterrey, après avoir perdu 1-0 mercredi, à BBVA Bancomer.

Pensant déjà à la MX League, Santos Laguna va essayer de récupérer des terres, d’approcher la position de liguilla. Les ‘Warriors’ sont onzièmes avec 8 unités.

“Ils se sont beaucoup renforcés dans cette deuxième partie du championnat, ils ont un visage différent de ce qui était la première partie du tournoi, il a un grand entraîneur et une place forte, on va sûrement trouver beaucoup de difficultés”, l’entraîneur de Santos Laguna, Guillermo Almada, sur le rival du jour.

