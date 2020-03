“A la fin amicale entre l’équipe nationale et les médecins”

Roberto Mancini, CT de l’équipe nationale italienne de football, qui s’exprimait sur l’émission “Che tempo che fa”, a lancé une proposition symbolique pour remercier tous les agents de santé sur le terrain dans la lutte contre Covid-19.

Ce sont ses mots: «Lorsque la bataille contre le coronavirus est terminée, il serait bon de discuter un match amical entre l’équipe nationale, masculine et féminine, avec des médecins et des infirmières. Je proposerai tout au président de la FIGC, Gabriele Gravina. Nous devons toujours respecter notre personnel de santé et vous remercier quotidiennement, non seulement lorsque ces urgences surviennent, et ce serait une belle façon de reconnaître symboliquement leur importance “.