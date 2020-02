“A la fin de la saison je pars, je vais vous expliquer la raison”

ERCOLANO (NA). Ce matin, le Président d’Herculanum, russe, il a annoncé qu’à la fin de la saison, il quitterait le club, remettant son mandat entre les mains de ceux qui, ces derniers jours mais pas seulement, avaient fait part de leurs réserves sur son travail.

MESSAGE À LA VILLE ET AUX FANS

Un coup de foudre pour le partenariat grenade, de retour de la victoire convaincante sur le terrain de l’Oratorio Don Guanella Scampia, avec un retour en demi-finale de la Coupe encore à disputer qui pourrait concrètement donner la finale de la compétition. Voici les paroles du numéro un d’Herculanum: “Je me tourne vers les supporters de Granata et tous les sportifs herculanais qui nous ont également suivis cette année avec foi et sacrifice à la maison et à l’extérieur. – Russo a commencé – Comme les fans le savent, je soutiens plusieurs présidences depuis plusieurs années, en m’engageant également. Les dernières saisons ont été les plus troublées, mais de tels moments peuvent se produire dans le football et le sport en général. Cette année, les résultats ont fluctué, mais l’équipe se bat pour les éliminatoires et, touchant le fer, est proche de la finale de la Coupe. – continue le président – J’ai toujours fait de grands sacrifices, en respectant tout et tout le monde, je suis resté silencieux en travaillant avec amour, dévouement et passion. Mais maintenant le moment est venu d’en dire assez, j’ai été traité pendant des mois comme le fils d’un dieu mineur, comme si je ne représentais pas le football d’Herculanum et la ville “.

LA BAISSE QUE …

Des critiques qui ont conduit à la décision drastique, mais il ne manque pas de flèche pour ceux qui vraisemblablement viendront après lui: «Compte tenu des dernières déclarations politiques rapportées par la page Herculanum 1924 via facebook, je communique qu’à la fin de la saison de football en cours je remettrai mon mandat et reviendrai être un fan normal, à la grande satisfaction de ceux qui me critiquent aujourd’hui. – Russo dit – Maintenant, la balle passe au haut-parleur et fait des promesses, je lui souhaite de les transformer en réalité. Chacun de nous doit assumer la responsabilité de ce qu’il dit et promet, dans la vie pour bavarder, il doit suivre les faits concrets. Je tiens également à préciser que ceux qui me succéderont trouveront de nouvelles structures: un rectangle de jeu en gazon synthétique de dernière génération, une piste d’athlétisme moderne et surtout une tribune d’hôtes fondamentale pour les catégories supérieures. Entre autres choses, la future direction devra également apporter un nouveau titre sportif à la Fédération “.