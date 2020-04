“A la Juventus, Allegri s’est moqué de moi”

C’est un Medhi Benatia glabre sur la langue que interviewé par Goal.com. Le défenseur de laAl-Duhail, qui a 33 ans aujourd’hui, a parlé de son expérience avec le Juventus. Voici les mots rapportés par juvenews.eu.

Déclarations de Benatia

Les rues du football l’ont amenée au Qatar, comment ça se passe?

«Mieux que je ne le pensais initialement, honnêtement. Un pays où vous vivez parfaitement, il y a une grande tranquillité et respect. Quant au football, bien sûr, nous ne parlons pas du championnat le plus compétitif au monde. Mais elle grandit, notamment en vue de la Coupe du monde 2022. Les équipes s’améliorent et d’excellents joueurs comme Mandzukic et Brahimi viennent de l’étranger. “

En parlant de la Juventus: est-il vrai que vous avez décidé de partir pour une relation pas excitante avec Allegri?

«Allegri est un excellent entraîneur et une personne formidable. Je n’ai eu aucun problème avec lui ou avec quelqu’un d’autre. Mais il m’a fait des promesses qu’il n’a pas tenues. En retraite aux États-Unis, l’entraîneur m’a dit que j’allais commencer par Chiellini. Et que Bonucci aurait dû gagner sa place. Leo est un champion, mais je devais commencer et, peut-être, à la première erreur, il aurait pu en jouer un autre à ma place. Comme c’était vrai. À ce moment, les choses se passaient plutôt bien. J’avais fait un doublé en finale de la Coupe d’Italie et nous parlions de renouvellement de contrat. Après cela, je me suis retrouvé à faire 4 bancs sans jouer même une minute. Puis, apparemment, Allegri s’était moqué de moi; J’ai commencé à perdre la tête et je lui ai dit que je ne jouerais plus jamais avec la Juve avant qu’il ne soit l’entraîneur. Mais j’ai une relation extraordinaire avec l’entreprise, nous nous sentons toujours et je suis heureux d’avoir pu travailler avec ces personnes. Parce que c’est le meilleur auquel vous pouvez aspirer. “

Il a également eu le temps de rencontrer un certain Cristiano Ronaldo en noir et blanc.

“Il est le numéro un absolu, en tant que footballeur et en tant que personne. Il est très intelligent, même en dehors du rectangle de jeu. Son cerveau est toujours plus rapide que celui des autres. Je suis content d’être son ami. Je lui souhaite toujours le meilleur, car c’est tout simplement infini ».

Comment Guardiola verrait-il la Juventus un jour?

“Cela peut certainement être un bon profil, mais à mon avis, Sarri a également une excellente idée du football. Cette année, c’était peut-être un peu plus compliqué pour la Juve, mais le changement demande toujours de la patience. Et il ne faut pas oublier que nous parlons d’une équipe toujours en lice pour tout gagner. Le travail proposé jusqu’à présent est donc de niveau. Et je ne pense pas qu’il soit juste de parler d’autres entraîneurs en ce moment, les Bianconeri en ont un bon. “

Pouvez-vous regretter à 33 ans?

«Non, je n’ai pas le temps. Je n’aime pas regarder en arrière. Je n’aime pas dire «j’aurais dû faire ceci ou cela». Je suis content, ça va. Cela aurait pu être bien pire. Alors, non, pas de regrets. “