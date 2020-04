A la recherche du nouveau Kolarov: Roma sur David Ruiz, Theo Hernandez de Valence | Primapagina

Jordi Alba, Bernat et Gayà: en Espagne, le nez du Valencia dans la recherche et la croissance de dos pleins de qualité. La prochaine perspective de rejoindre cette prestigieuse liste pourrait être David Ruiz Montero, né hors de 2003 qui a brillé cette saison avec l’équipe des moins de 19 ans, montrant toutes ses qualités également en UEFA Youth League en jouant avec deux ans.

LE NOUVEAU KOLAROV – Roma a également remarqué, qui surveille également le marché des jeunes à la recherche du prochain Kolarov, 35 ans à achever et un avenir à écrire malgré le renouvellement du contrat jusqu’à l’été 2021. David Ruiz n’est aujourd’hui qu’un projet champion à ce poste, un poste pourtant pas encore parfaitement défini puisque ses caractéristiques purement offensives lui permettent également de jouer en tant qu’attaquant externe. Les techniciens du galop valencien, qui travaillent avec lui depuis l’été 2017, apprécient particulièrement sa capacité à parcourir toute la gamme sans interruption et sans perte d’efficacité. Les 11 buts marqués lors de la saison 2018/2019 en sont la confirmation.

COMME THEO – Vouloir trouver une connexion avec un joueur qui joue le rôle d’arrière complet de la même manière, Le joueur de Milan Theo Hernandez ne peut pas ne pas me revenir. Tout comme l’ancien Real, David Ruiz devra travailler dur sur les mouvements défensifs et la concentration s’il veut s’établir dans cette position également dans la première équipe. Pour le reste, le grand toucher du ballon avec le pied gauche, la précision à la croix et dans les conclusions à distance. Son contrat expire en juin 2022, Rome en a également pris note.