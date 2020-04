À l’automne, Thomas Müller doutait de l’avenir du Bayern Munich

Confirmant ce que beaucoup spéculaient, l’expérience de Thomas Müller au cours des trois saisons précédentes a laissé son avenir avec le Bayern Munich dans le doute au cours d’une saison d’automne tumultueuse.

Dans une interview virtuelle avec la presse (nos citations de SportBild), Müller a sérieusement envisagé de quitter Der Rekordmeister alors qu’il languissait dans un rôle de soutien sous Niko Kovac, tandis que l’ancien entraîneur a coincé Philippe Coutinho dans le rôle de départ au “10” chaque fois possible. Bien sûr, Müller a également dû prouver ses doutes après le licenciement de Carlo Ancelotti.

À l’exception de la brève tournée de retour de Jupp Heynckes, Muller a enduré deux entraîneurs – et près de trois saisons – d’être expulsé de sa position et beaucoup trop de temps au banc pour les joueurs moins productifs.

De toute évidence, ce grincement mental a fait des ravages sur le vainqueur de la Coupe du monde 2014:

Les émotions à l’automne étaient assez tendues. Je ne pensais pas prolonger définitivement mon contrat au printemps. Il y a eu cette phase à l’automne, où je ne faisais pas partie de la formation de départ depuis six matchs, malgré les semaines en anglais. Ce fut une phase difficile pour moi. Je me suis dit: où en suis-je? À quoi ressemble ma situation contractuelle? Que veux-je réaliser au cours des prochaines années? Que puis-je prétendre au temps de jeu? Est-ce que je veux être dans un bon club et jouer le long ou sur le terrain et pouvoir y avoir un impact?

Muller a approfondi son processus de réflexion et a expliqué pourquoi il se sentait méprisé:

Si nous avions continué à réussir cet automne et que mon rôle n’avait pas changé, le FC Bayern aurait pu vivre avec l’idée de me laisser tomber.

Bien sûr, la position de Muller dans l’équipe s’est améliorée sous Flick.

L’équipe de coaching a bâti une structure qui fait notre succès. Cela fait que les joueurs se sentent bien sur le terrain, nous y parvenons. Si nous voyons que les choses que cette équipe de coaching et cette configuration vont continuer, alors nous pensons que notre succès continuera également.

Avec la discussion sur le contrat à l’écart, Müller a concentré son attention sur le déroulement sensationnel de l’équipe avant la pause provoquée par la pandémie:

Je vois notre équipe dans un très bon endroit par rapport à l’international. Il n’y a pas de super-équipe. Je vois notre équipe – avec le sentiment des dernières semaines avant la pause – parmi les meilleurs.

Mais les semaines sans jouer le portent. “Dès que le ballon est parti, le football est triste”, a-t-il ajouté.

Nous faisons des exercices secs depuis trois semaines, tout est en mouvement et vous vous demandez quand les choses vont recommencer. Nous voulons tous jouer à nouveau au football – bien sûr uniquement dans des conditions qui le rendent si raisonnable.

Muller a également plaisanté sur la façon dont il a maintenant le temps de travailler davantage sur ses abdos avant de parler de ce à quoi pourrait ressembler un “jeu fantôme”:

J’ai rarement eu des muscles de l’estomac aussi bien entraînés que maintenant.

Et comme pour les jeux fantômes,

(Ce sera) comme l’entraînement final avant un match de Ligue des Champions, mais 90 minutes sans feedback, ça va être étrange.