À l’intérieur du plan de redémarrage de la Bundesliga: une interview avec Simon Rolfes du Bayer Leverkusen

La Ligue allemande de football (DFL) et ses 36 clubs membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à la Bundesliga de reprendre la saison 2019/20 – suspendue depuis début mars pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus (COVID -19). Unique parmi les ligues majeures d’Europe, la Bundesliga a élaboré un plan pour reprendre le jeu tout en garantissant la sécurité des joueurs, du personnel et des fans.

Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen – l’un des principaux acteurs de la Bundesliga et candidat à la Ligue des champions – s’est assis avec nous virtuellement pour discuter des plans du LDF et des mesures que Leverkusen prend spécifiquement pour faire d’un potentiel redémarrage une réalité.

Optimisme et solidarité à travers la ligue

Nous avons parlé le lendemain de la réunion du LDF pour discuter de son plan de reprise de la saison. Le président du LDF, Christian Seifert, a annoncé lors de la conférence de presse suivante que la ligue serait prête à jouer, mais la décision finale appartient aux politiciens allemands.

Selon les mots de Rolfes, les clubs de Bundesliga sont “optimistes, car nous espérons bien sûr tous que la saison se poursuivra – qu’elle se poursuivra et qu’elle se poursuivra dans un avenir proche”.

Dans l’attente d’une décision de Berlin et des États, des clubs comme le Bayer Leverkusen se concentrent sur la formation et la préparation des «jeux fantômes» tout en protégeant leurs joueurs et le personnel de la journée. Rolfes a dit:

Ce que nous pouvons faire maintenant en tant que club ou en tant que ligue, c’est évaluer comment nous pouvons nous préparer le mieux possible, réfléchir à tout, élaborer des plans pour tout – comment les jeux se dérouleront, quelles mesures d’hygiène nous devons prendre, comment l’ensemble journée de match sera construite. C’est ce que nous pouvons faire maintenant.

Rolfes a souligné qu ‘«il y a une très grande solidarité au sein de la ligue». Les clubs soutiennent largement le plan du LDF de reprendre la saison. “Il n’y a pas de débat ou de divergence majeur”, a déclaré Rolfes.

Christian Seifer donne une conférence de presse en direct à la suite de l’assemblée générale du LDF.





Photo par Guido Kirchner / alliance photo via .

Après la réunion du LDF la semaine dernière, les clubs attendent de voir si la chancelière allemande Angela Merkel et les ministres-présidents des États allemands donnent le feu vert à la Bundesliga. Rolfes est prudemment optimiste:

Ce qui se passe ensuite et quand (ce plan) peut être mis en œuvre – cela dépend de la politique. Nous espérons pouvoir jouer bientôt, mais à la fin nous ne savons pas avec certitude.

Le seul club avec un «officier pandémique»: les mesures de lutte contre le coronavirus de Bayer Leverkusen

Lorsque le coronavirus a commencé à se propager en Allemagne en février, le club a mis en place une «équipe de crise des coronavirus» qui a surveillé l’évolution de la semaine en semaine et a mis en place des mesures d’hygiène et de sécurité en réponse.

Bayer Leverkusen était relativement bien préparé à l’épidémie. Unique parmi les clubs de Bundesliga, Bayer a créé il y a quatre ans un «officier pandémique». Rolfes a expliqué comment cette idée prémonitoire est née:

Je ne pense pas que nous ayons prédit cette situation il y a quatre ans, mais cela a à voir avec notre propriétaire, Bayer AG, en tant que société médicale. C’est un point important pour Bayer AG. C’est pourquoi ce poste a été créé il y a quelques années. Bayer a toujours attaché une grande importance et investi dans un grand nombre de médicaments dans ce domaine et adopte une approche très innovante.

Cette disponibilité au sommet s’est traduite par de nombreuses mesures sur le terrain. Rolfes a expliqué en détail la distanciation sociale et les précautions sanitaires du club. Ils commencent pour les joueurs dès le matin:

L’attaquant du Bayer Leverkusen Leon Bailey a pris sa température à son arrivée à l’entraînement.





Photo gracieuseté de Bayer 04 Leverkusen

En ce qui concerne l’équipe, chaque matin, ils doivent répondre à des questions après le réveil: s’ils se sentent en bonne santé, s’ils ont de la fièvre, s’ils sont en contact avec des personnes qui ont eu le coronavirus, de sorte qu’avant même d’être au stade, nous ont déjà un premier contrôle de base de leur état de santé. Lorsque les joueurs entrent dans le stade, nous avons installé une station qui peut mesurer la fièvre par caméra. Ils doivent y passer le prochain contrôle avant de pouvoir voir d’autres personnes.

“Ce sont des choses individuelles, pour ainsi dire”, a poursuivi Rolfes. Chez Bayer, seule l’équipe professionnelle utilise actuellement le BayArena. L’équipe s’entraîne en petits groupes et utilise plusieurs vestiaires (domicile, extérieur, jeunes) afin que les joueurs puissent maintenir une distance sociale pendant l’entraînement. Il y a d’autres mesures au-delà de l’évidence que Rolfes a décrites:

Nous utilisons l’hôtel intégré dans le BayArena pour prendre une douche, par exemple, où chaque joueur a sa propre chambre, de sorte qu’il y a très peu de chances de contact entre les joueurs. Et bien sûr, nous échelonnons également les groupes toute la matinée et l’après-midi, afin que les joueurs aient très peu de contact avec les gens.

Les mesures s’étendent aux repas: “Bien que normalement les joueurs soient habitués à prendre leur petit-déjeuner ensemble avant de s’entraîner et à déjeuner ensemble par la suite, cela a été arrêté”, a déclaré Rolfes. “Au lieu de cela, nous avons emballé des sandwichs prêts à l’emploi avant la formation et après la formation, fournissons un déjeuner emballé qu’ils peuvent manger à la maison.”

La préparation et les ressources médicales du Bayer Leverkusen contribuent à rassurer les joueurs du club. Rolfes a dit:

Dans mes conversations avec les joueurs, ils sont convaincus qu’ils sont bien pris en charge ici. J’ai remarqué lorsque je parle avec les joueurs – nous avons des joueurs d’Amérique du Sud, d’autres parties de l’Europe – qu’ils sont heureux d’être en Allemagne et en particulier à Bayer 04, car ils savent que les soins médicaux ont une priorité extrêmement élevée et extrêmement élevée la qualité ici. Le fait que nous soyons le seul club de Bundesliga à avoir créé un officier pandémique, il y a quatre ans, en est le reflet.

Le défenseur Daley Sinkgraven pratique la distanciation sociale dans les vestiaires.





Photo gracieuseté de Bayer 04 Leverkusen

Jeux fantômes avec distanciation sociale: le plan du LDF

Le LDF a élaboré un plan pour mettre en œuvre des mesures similaires de distanciation sociale et de sécurité à travers la Bundesliga lorsque la saison reprendra. Comme le dit Rolfes, «le groupe de travail DFL a appliqué ce même concept aux jeux, pour toute la Bundesliga.» Cela va au-delà des activités quotidiennes de formation.

Le LDF se concentre «sur ce qui se passe autour du match – les équipes, les joueurs et aussi les gens qui doivent travailler dans les stades»:

Ils ont un plan très précis: par exemple, à 12h le jour du match, qui établit quoi, où et comment? Qui est au stade à 12h et à 2h? Qui est dans le stade pendant le match et à l’extérieur du stade, dans quelle zone? Et pour cela, ils ont un plan très, très précis pour s’assurer que non seulement les joueurs mais aussi les personnes qui sont dans le stade gardent toujours leurs distances et aient très peu de contacts.

Contrairement aux plans discutés aux États-Unis, tels que les diverses propositions de reprise de la Major League Baseball avec des joueurs en quarantaine pour la durée de la saison, le LDF ne prévoit pas actuellement d’isoler les joueurs lors d’un redémarrage potentiel. Rolfes a dit:

Non, jusqu’à présent, les joueurs sont à la maison comme d’habitude et peuvent se rendre au stade et s’entraîner. Il n’a pas été envisagé de mettre les joueurs en quarantaine par précaution. Cela nécessite bien sûr beaucoup de responsabilité des joueurs – se retenir à la maison, limiter les contacts sociaux et continuer simplement à réduire la probabilité (d’infection). Et comme j’ai appris des conversations avec eux, ils sont conscients de cette responsabilité, car ils savent à quel point il est important de se comporter de manière sensée.

Pression pour redémarrer

L’une des principales nouvelles qui a émergé juste avant la réunion du LDF avec les clubs était un accord majeur que Christian Seifert a négocié avec Sky et d’autres titulaires de droits de diffusion de la Bundesliga, qui ont accepté de payer le dernier versement d’un accord de plusieurs millions, soulageant ainsi plusieurs clubs de la menace d’insolvabilité. Cela n’augmente cependant pas la pression sur la Bundesliga pour qu’elle recommence à jouer, a déclaré Rolfes:

Non, je pense que Christian Seifert a eu un grand succès à conclure cet accord avec les ayants droit. Cela témoigne de la confiance des titulaires de droits et des diffuseurs dans le LDF et la Bundesliga, qui seront en mesure d’organiser à nouveau des matchs dans un avenir proche.

Rolfes a souligné que la pression pour jouer a toujours été élevée:

Il y a de la pression partout, dans de nombreux domaines de la vie économique. Il n’a pas diminué en Bundesliga ou plutôt n’a pas changé, mais il n’a pas augmenté car nous sommes parvenus à un accord avec les ayants droit. La Bundesliga était déjà sous pression, et elle est très similaire dans d’autres secteurs économiques.

Alors que la crise s’apaise, Rolfes prévoit que la Bundesliga sera toujours sous pression, comme de nombreux secteurs de la société. “La pression sera toujours là”, a-t-il dit, “même avec des mesures que nous espérons, car les effets de cette situation extraordinaire, cette crise, dureront plus de quelques semaines”.

Compétition juste

Le Bayer Leverkusen a une incitation supplémentaire à frapper à nouveau le terrain: lorsque la saison de Bundesliga a été suspendue, Leverkusen était en cinquième place – une place en Ligue Europa – mais à une distance frappante de la deuxième et de la Ligue des champions: seulement 4 points séparés Bayer Leverkusen (47) du Borussia Dortmund (51).

Rolfes était franc: “C’est une des raisons pour lesquelles nous aimerions continuer à jouer – parce que nous voulons jouer en Ligue des champions l’année prochaine!”

Leon Bailey court devant Gonzalo Higuain lorsque Leverkusen a accueilli la Juventus en Ligue des champions, le 11 décembre 2019.





Photo de Peter Lous / Soccrates / .

Mais il y a eu quelques réserves quant à l’équité de la compétition si et quand la balle recommence à rouler. Le PDG de Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann, a fait valoir que le redémarrage «doit garantir l’égalité compétitive de chaque club. Si cela n’est pas garanti dans toutes les facettes, la question se posera de savoir quelle valeur compétitive les jeux peuvent avoir »(kicker).

De l’avis de Rolfes, ces jeux seront certainement différents, notamment parce qu’ils seront joués devant des sièges vides, mais l’équité de base de la compétition restera intacte. Il a dit,

Bien sûr, nous sommes en très bonne position, mais je pense que la concurrence reste intacte. Cette situation a quelque peu changé – le fait que vous ne pouvez pas vous entraîner correctement pendant si longtemps, ne pas avoir de préparation, pas de longue présaison avec des matchs amicaux, etc. Cela exerce évidemment une influence. Mais l’intégrité de la compétition n’est pas compromise pour cette raison, car l’influence est la même pour chaque équipe.

La Bundesliga veut absolument éviter l’annulation de la saison comme cela vient de se produire dans l’Eredivisie voisine, qui a annoncé qu’il n’y aura pas de champion, pas de promotion et pas de relégation cette saison.

Le marché des transferts et Kai Havertz

Non seulement la formation et les jeux ont été touchés par la crise des coronavirus. L’ensemble du marché des transferts a été ébranlé par la crise et les suspensions de championnats en Allemagne et dans toute l’Europe.

Pour Bayer Leverkusen et Rolfes en tant que directeur sportif, cela a conduit à des spéculations sur la superstar montante de Bayer Leverkusen, Kai Havertz (20), qui a été ciblée par le rival de la ligue, le Bayern Munich et d’autres grands clubs européens. L’entraîneur-chef de Leverkusen, Peter Bosz, avait prédit en mars que Havertz serait transféré cet été pour une somme de 100 millions d’euros ou plus. Lorsqu’on lui a demandé si Havertz pourrait rester après tout, Rolfes a répondu,

Il a un contrat jusqu’en 2022, donc c’était toujours une question ouverte de savoir ce qui se passait avec lui à temps ou s’il transférait. S’il fait le pas vers un très grand, grand club mondial, c’est normal, car il a tout simplement une qualité extraordinaire.

Kai Havertz marque contre l’Eintracht Frankfurt à Leverkusen, le 7 mars 2020.





Photo de Jörg Schüler / .

Quant à la façon dont les choses évoluent actuellement pendant la crise des coronavirus, le marché des transferts est pour l’instant calme. Actuellement, de nombreux clubs demandent à quoi ressembleront les prévisions pour les deux ou trois prochains mois, quand nous recommencerons à jouer, quand tout redeviendra normalisé.

Mais Leverkusen est néanmoins détendu au sujet de la situation de Havertz et confiant que même la crise actuelle n’atténuera pas l’intérêt pour un acteur aussi exceptionnel que Havertz. Rolfes a dit:

Évidemment, la crise des coronavirus a influencé le marché des transferts, mais des joueurs comme Kai, qui possède une qualité extraordinaire, sont toujours intéressants pour les clubs. Nous sommes très détendus à ce sujet. Nous sommes en très bon contact avec lui, sa famille et ses agents, et nous verrons comment les choses évolueront dans les mois à venir ou l’année prochaine. Nous sommes totalement détendus.

Les fans de Bayer 04 et de Bundesliga partout seront ravis quand nous pourrons de nouveau voir des stars comme Havertz éblouir sur le terrain, malgré les conditions extraordinaires de la crise des coronavirus. Actuellement, le LDF attend la décision du gouvernement allemand si son plan peut être exécuté. La chancelière fédérale Angela Merkel et les ministres-présidents des États se réuniront pour en discuter le jeudi 30 avril.