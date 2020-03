A l’ouverture de la QS, Tardelli parle: “Mon cri pour l’Italie et le football”

“Mon cri pour l’Italie et le football”. Ce sont les mots de Marco Tardelli que QS utilise pour ouvrir sa première page ce matin. L’ancien champion du monde: “Jamais auparavant l’esprit de 1982 n’a été nécessaire: nous sortirons – nous lisons – avec une échelle de valeurs différente. J’espère avoir tort, mais je crains des délais plus longs que juin pour la reprise du championnat. Et Je pense que les Coupes sont plus à risque parce que l’infection se propage par vagues avec des rythmes différents. Et dans de nombreux pays européens, elle est venue après nous “.