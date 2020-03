«À Milan, j’ai fait match nul avec tous les joueurs. Gattuso? Vrai homme “

Ce sont des jours difficiles pour tout le monde, même pour ceux qui sont appelés à rester loin du terrain. Et, entre un entraînement à domicile et l’autre, nombreux sont les joueurs qui versent des pensées et des opinions sur les médias sociaux, peut-être dans une tentative de tuer le temps. Parmi ceux-ci, il y a aussi Pepe Reina, gardien de but du Milan actuellement prêté àAston Villa qui a décidé de répondre aux questions des followers sur Instagram.

Les thèmes abordés étaient variés et multiples: du passé footballistique aux attentes pour l’avenir, en passant par Milan et la suspension actuelle des championnats due au Coronavirus.

Coronavirus et championnat

À ceux qui lui demandent un avis sur l’urgence sanitaire qui maintient l’Europe dans ses épines, Reina répond en envoyant des forces aux Italiens et en disant: “Nous la surmonterons (coronavirus, ndlr) avec sens des responsabilités, à la fois des citoyens et de la communauté. C’est le moment d’être responsable car la santé passe avant tout. J’espère que la saison (football, ndlr) pourra continuer mais pour le moment personne ne peut l’assurer “.

Entre Milan et Aston Villa

Il y a plusieurs questions sur l’AC Milan: «Avec qui ai-je le plus lié? Pratiquement avec tous les joueurs, mais ce qui me manque le plus, ce sont les gens qui travaillent à Milanello. Gattuso? Vrai homme. Le compagnon le plus mignon? Samu Castillejo “. Et lorsqu’on lui demande qui est le meilleur gardien de but au monde, il travaille aux côtés de son collègue donnarumma à Alisson, Oblak et Neuer.

À propos de l’expérience à Aston Villa, il déclare: “C’est un grand défi et une grande responsabilité d’être ici. Si je veux rester? La formule est celle du prêt de 6 mois jusqu’au 30 juin, alors j’ai encore un an de contrat avec Milan. Mais dans le football, on ne sait jamais, non?».

Passé et futur

Avec le recul, Reina parle de la Liverpool rappelant la demi-finale de Ligue des Champions 2007 contre Chelsea: “Cette atmosphère restera toujours dans mon cœur”. Et s’il pouvait rejouer deux matchs du passé, ce serait Liverpool-Milan en 2007 et la Fiorentina-Napoli en 2018. Sur ce dernier, dont on se souvient qu’il s’est retrouvé 3-0 pour l’équipe violette, il raconte: “Ce fut une déception infinie, nous méritions plus. La Fiorentina a dépassé ses moyens ».

Et le futur? «Tout dépendra de ma tête et de ma mentalité. J’espère continuer encore 2/3 ans. Après? Je vais essayer de devenir manager “.