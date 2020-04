«À Naples, j’irais bien. Ibrahimovic? Il m’a dit que j’étais rare “

Dans un Instagram en direct avec Fabio Cannavaro, capitaine de l’équipe nationale et champion du monde en 2006, Mario Balotelli a admis que Naples ce serait la destination idéale pour lui. L’attaquant de Brescia il a également parlé de sa relation avec Rudi Garcia et Mancini et les premiers moments avec Ibrahimovic.

Déclarations de Super Mario

« Napoli? Ce serait l’équipe idéale pour moi. Je passerais un bon moment à Naples. Je ferais ma tête ultra fille, elle soutient Naples. Je lui chante «Brescia, Brescia», mais elle continue de soutenir Naples. Elle était très heureuse quand je l’ai emmenée au champ de San Paolo, elle était hypnotisée. C’est toujours une grande émotion d’entrer à San Paolo. Bien que, à mon avis, le plus beau stade soit San Siro “.

« Ibrahimovic? Je l’ai regardé comme un Dieu dans les vestiaires et il m’a dit que je ne m’entraînerais plus dans la première équipe avec eux. Il m’a dit que j’étais trop rare pour laisser le football tranquille. Mais ensuite il est allé voir Mino Raiola en lui disant de me prendre parce que j’étais plus fort que lui. ”

« Mancini? J’ai une relation spéciale avec Mancio. Je suis heureux si vous pensez que vous n’avez pas à m’appeler pour l’équipe nationale parce que je sais que si vous m’appeliez, vous ne le feriez pas pour me faire asseoir sur le banc. Il est juste que vous appeliez celui qui mérite le plus. Le jour que je mérite, je serai là et jouerai. Garcia? Je l’ai mis en tête des entraîneurs, c’est fantastique. Il a également couru et fait beaucoup de tactiques, mais je me suis amusé. “