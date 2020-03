À partir de demain, des fonds seront mis à la disposition des municipalités pour soutenir les familles pauvres. Voici les chiffres

ROME. Une bouchée d’oxygène pour les municipalités d’Italie, samedi le Premier ministre Giuseppe Conte a invité les citoyens à rester calmes en ce moment délicat pour le pays, assurant que le gouvernement travaille pour obtenir les premiers secours à la besoin. A partir de demain, les 400 millions d’euros seront versés pour le soutien alimentaire des familles et des personnes en difficulté.

LES DÉTAILS

En plus de la mise à pied, de la prime de 600 euros destinée aux travailleurs indépendants et des numéros de TVA, il a donc été décidé de donner un coup de main aux municipalités en allouant 4,3 milliards d’euros pour le mois de mai, auxquels, comme déjà mentionné, un fonds supplémentaire a été ajouté à 400 millions. À cet égard, 80% de ce dernier chiffre a été réparti en fonction du nombre d’habitants, les 20% restants étant plutôt répartis en fonction de la différence entre le revenu par habitant de la municipalité par rapport à la moyenne nationale. A partir du 15 avril prochain, les autres mesures mentionnées ci-dessus devraient devenir opérationnelles.

PARLE BORRELLI

Il y a quelque temps, le chef de la protection civile, lors d’une conférence de presse, concernant les mesures économiques à venir a précisé: “L’ordonnance est une mesure adoptée samedi soir par le ministre de l’Economie et le Premier ministre pour donner immédiatement des liquidités aux communes, il est donc d’une allocation initiale. Aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur a physiquement effectué le transfert, puis chaque municipalité évaluera s’il convient de définir des bons d’achat ou d’acheter personnellement la nourriture pour ceux qui en ont besoin, puis de les livrer. Je remercie les maires et les structures municipales des services sociaux qui s’occupent déjà normalement des personnes dans le besoin, elles seront aujourd’hui soutenues par les jeunes de la fonction publique et par la protection civile elle-même “.