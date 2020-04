À quel football croyez-vous?

Les anciennes croyances sont difficiles à éradiquer. Même si elles sont manifestement fausses ». (Edward Osborne Wilson).

Tout le monde a ses pensées sur le football, à la fois ancien et actuel, et il est peu probable qu’il change d’avis, même s’il est inculqué par le meilleur entraîneur de football existant. Même, des nuances, des théories, des conclusions et de nouveaux plans mentaux pouvaient être acceptés, à condition qu’ils servent à renforcer les propres idées consolidées pendant des années. Dans ces moments de crise, lorsque le football s’est arrêté pour des raisons de santé mondiale comme jamais auparavant, c’est le bon moment pour réfléchir. Bien que transformer les pensées sur le jeu prenne beaucoup de temps, car il n’est pas si facile d’améliorer les équipes simplement en regroupant les meilleurs footballeurs avec les contrats les plus élevés. Je suis récemment tombé sur le livre “You Are What You Believe” de Hyrum W. Smith, pas sur un entraîneur de football, qui épouse le principe du “modèle de réalité” tout en citant également Ken Blanchard: “An Effective Life Cela commence et se termine par nos croyances sur la façon de répondre à nos besoins fondamentaux. » La même chose que “Il faut garder à l’esprit que de nombreuses croyances sont fondées sur les préjugés et la tradition”, comme l’a déclaré Descartes. Quoi qu’il en soit, l’histoire tactique du football est une panoplie, un arc-en-ciel où chacun choisit sa couleur préférée et presque inaliénable.

Ces dates d’arrêt pratique du football sont très opportunes pour rafraîchir les aspects historiques des tactiques de football les plus mentionnées. Au départ, j’ai enquêté dans le livre “Futebol a sério”, du portugais Carlos Daniel, avec une excellente perspective, qui nous rappelle des principes tels que celui qui affirmait que “soit melhor était ou que melhor driblava”, une déclaration qui a peu changé dans le imaginaire collectif, même depuis le match de football qui envisageait des équipes qui se positionnaient tactiquement avec «La pyramide classique» avec ses différentes dispositions au 1.1.1.8.; 1.1.2.7.; 1.2.2.6.; ceci pendant 20 ans jusqu’en 1883. En 1884, une étape tactique pertinente vers le «système classique» ou la «pyramide» définie comme 1.2.3.5 a émergé. Là, la défense, le milieu de terrain et l’attaque ont commencé à se distinguer. Élémentaire mon cher Watson! Mais très attentif, car plus tard, il a été découvert que Sherlock Holmes n’a jamais dit une telle expression dans aucun des romans écrits par Sir Arthur Conan Doyle bien que, à certaines occasions, il prononce le mot “élémentaire” et dans d’autres “mon cher Watson”, mais séparément et dans des contextes différents et jamais ensemble. Par conséquent, en parlant de football, il peut y avoir des approches variables, très nuancées …

Poursuivant l’équilibre entre les actions offensives et défensives, l’individualité improductive est supprimée et le début de l’idée de marquage est confirmé. Herbet Champan, entraîneur historique d’Arsenal, a précisé que «la passe intérieure n’est pas un mouvement spectaculaire. Mais c’est mieux que de courir le long de la ligne et de centrer. La possibilité est de 1 à 9 en faveur des défenseurs. Ce fut une étape importante pour changer de tactique, l’évolution de la “loi du hors-jeu” en 1925, avec la réduction de trois à deux défenses entre le dernier attaquant et la ligne de porte. Chapman a introduit la tactique “WM” en 1932 avec son arrangement numérique au 1.3.2.2.3. Dans mon premier livre en 2009, «La Ignorática y el futbol», j’ai déjà saisi l’apparente similitude de cette formation avec celle de Cruyff avec sa «Dream Team», soulignant les profondes différences dans son développement pratique après plus de 60 ans. . Il est vrai que dans les années 30 il y avait d’autres idées dignes de mention, l’Italien Vittorio Pozzo, double champion du monde en 1934 et 1938, a lancé des idées révolutionnaires comme le jeu sans ballon, les changements de positions entre les attaquants, l’attitude de ne pas montrer la peur d’être dominé puis d’attaquer rapidement et en profondeur qui a donné lieu à la contre-attaque. Devant le «jeu sûr» de Pozzo est apparu le «Wunderteam» de Hugo Meisl, une formule offensive née en Autriche. Ce fut une surprise pour moi que le Sporting des “Cinq Violons” soit apparu au Portugal, situé au 1.2.3.5., Avec l’entraîneur Fernando Peyroteo. Étonnamment, de nombreuses équipes modernes modernes ont été montrées avec cette configuration tactique, ce qui ne signifie pas que le football est en train de devenir “vintage” car, au fond, les nouveautés du football ne se sont pas concentrées exclusivement sur le simple dessin.

La Hongrie des années 50 finirait par jouer avec 1.3.2.5; Le Real Madrid a commencé à signer d’une manière unique en 1953 et dirigé par Miguel Muñoz a conduit à la réalisation de cinq “Coupes d’Europe” en 1.3.3.4., Ou 1.3.2.5., Jusqu’en 1960. Cette équipe avait été Incorporant des acteurs notables mais surtout Puskas et Di Stéfano, celui-ci agissant déjà comme un 9 mondial, à tous les niveaux, un précédent très notable du «faux 9» du début de 2000… Le Brésil en 1958 avait commencé à fonctionner au 1.4.2.4. , remportant la Coupe du monde à l’époque, le Benfica d’Eusebio, toujours très conscient des influences brésiliennes, s’est emparé de ce fil et a commencé à réussir, au début des années 1960, entre les mains de l’entraîneur hongrois Bella Guttmann.

En 1962, lors de la «Coupe du monde du Chili», Pelé a été blessé, et le Brésil est apparu avec une répartition plus rationnelle et plus équilibrée, au 1.4.3.3.; en 1966, il a remporté l’Angleterre en dessinant en 1.4.4.2. J’ai déjà dit à une occasion qu’un certain manager de l’UDS, dans un match pour les jeunes auquel l’entraîneur officiel Tony Almaraz ne pouvait pas assister, “nous a collé le grand passé” car il voulait nous illustrer le “carré magique” de la Hongrie en 1950. , ce demi-champ formé par les deux moyens et les deux intérieurs placés géométriquement dans un théoricien carré, soit dit en passant, notre équipe avait beaucoup plus évolué à cette époque depuis que je parle de 1963, quand j’avais 15 ans. Bien sûr, notre équipe de jeunes a déjà adhéré aux équipes qui ont postulé entre le 1.4.2.4.; 1.4.3.3.; ou 1.4.4.2.

A partir des années 1960, l’individu l’emportait toujours sur le collectif, l’athlétique sur la technique, les marquages ​​étaient toujours «à l’homme» (individuel et «si l’adversaire va pisser tu vas avec lui», disent les entraîneurs), ils se forment triangles entre les extrémités-défenses latérales-intérieures pour attaquer et un peu moins pour défendre, des tirs à la tête étaient utilisés dans des balles placées par les extrémités qui atteignaient le fond ou dans des centres tirés au pot depuis la verticale de l’attaque, etc. Quand un théoricien m’a informé du “carré magique” en 1963, Nereo Rocco a battu Benfica à Lisbonne avec Milan, introduisant la variation tactique du “catenaccio” avec la formation 1.1.4.3.2. Au cours des deux années suivantes (1964 et 65), c’est l’Inter Milan qui gagne en Europe avec Helenio Herrera, intégrant le «verrou» qu’il a copié de Karl Rappan des années 1930. “Homme libre” ou “balai”. L’idée a commencé à consolider qu’une équipe avec une bonne structure défensive pourrait battre une autre plus offensive. Précisant qu’Helenio Herrera n’était pas l’inventeur du “catenaccio” comme indiqué dans de nombreuses publications.

Et le football évoluait vers 1.4.3.3.; dont 1.4.4.2. Ces allées et venues numériques dénotent des aspects tactiques non encore consolidés. Tout ce qui a été souligné passe en revue les petits détails d’un football qui, bien qu’immergé dans ses éventuelles nouveautés, n’était pas encore au courant de ces progrès jusqu’à ce que les résultats commencent à confirmer le succès. À quel football croyais-je alors? Je suis à peine au courant des évolutions et des progrès dans le jeu et que, de 64 à 67 ans, j’avais déjà joué dans l’Unión Deportiva Salamanca en troisième division en tant qu’équipe de tête; également dans l’équipe nationale espagnole de 20 ans remportant le tournoi FICEP aux Pays-Bas; même dans l’équipe nationale de jeunes se qualifiant pour l’UEFA au Portugal; ou l’équipe de jeunes de Castilla y León, etc., avec d’excellents entraîneurs pour l’époque.