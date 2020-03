À quoi ressemblerait la table PL si elle avait commencé quand Arsenal a nommé Arteta

Lectures rapides









6 mars 2020

Cela fait plus de deux mois que Mikel Arteta a quitté son rôle d’entraîneur à Manchester City pour devenir le nouveau manager d’Arsenal, alors comment se passe-t-il en tant que manager recrue?

Nous avons jeté un coup d’œil pour voir à quoi ressemblerait la table depuis qu’Arteta a pris en charge Arsenal pour la première fois peu après Noël, et cela fait une lecture décente si vous êtes un fan d’Arsenal. Seuls les deux premiers, Liverpool et Manchester City, ont pris plus de points par match que les Gunners depuis qu’ils ont nommé un nouveau successeur à long terme pour Unai Emery.

Il convient de noter qu’ils ont joué un match de moins que la plupart des équipes qui les entourent, bien que ce match soit contre Manchester City en raison de la finale de la Coupe de la Ligue.

Liverpool – 24 points

Man City – 19 *

Everton – 15

Watford – 14

Man Utd – 14

Burnley – 14

Arsenal – 13 *

Chelsea – 13

Southampton – 13

Loups – 12

Leicester – 11

Tottenham – 11

Sheffield United – 11 *

Crystal Palace – 10

Norwich – 9

West Ham – 8

Brighton – 8

Newcastle – 7

Villa Aston – 7 *

Bournemouth – 7

* Joué un match de moins.

