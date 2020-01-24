a rejeté une plainte. 8 joueurs sortis

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Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence A:

RÉCLAMATION DE CONCURRENCE DU 11 / 1/2020 REAL POGGIOMARINO – MARCIANISE: REJETÉE (CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE DÉTAILS)

PLAINTE DE LA COURSE PLAINTE DU 18 / 1/2020 MONDRAGONE – ALBANOVA CALCIO

Ayant pris connaissance de l’annonce préalable de l’appel par la société A.S.D.MONDRAGONE, il maintient toutes les décisions concernant l’approbation de la course. Le paragraphe pertinent ci-dessous montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les documents.

MATCHS DE 15 / 1/2020 JOUEURS NON EXPULSÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CAPOGROSSO ANTONIO (ALBANOVA CALCIO)

COURSES DU 18 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 80,00 ALBANOVA CALCIO Tel que rapporté par le CC, ses partisans ont allumé 3 bombes fumigènes.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DI MICCO DAVIDE (ALBANOVA CALCIO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CANGIANIELLO MARCELLO (REAL POGGIOMARINO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CIFANI FABIO (ALBANOVA CALCIO)

RINALDI LUIGI (ALBANOVA CALCIO)

LAGNENA NICOLA (VIS AFRAGOLESE 1944)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 7/2/20/20

GRIMALDI TEORE SOSSIO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

PERFETTO LORETO (MARCIANISE)

VERTUCCIO MARCO (MARCIANISE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FONTANAROSA SIMONE (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

NAPOLITANO ANTONIO (CASORIA CALCIO 1979)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

IANNUZZI ANDREA (AFRO NAPLES UNITED)

IVAN OLIVE (LANGUE DE FOOTBALL)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

COSTANZO CLAUDIO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CIRELLI ALBERTO (CASORIA CALCIO 1979)

RUSSO CARLO (CASORIA CALCIO 1979)

DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY (REAL FORIO 2014)

VISCOVO GIOVANNI (SAN GIORGIO 1926).

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