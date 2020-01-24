a rejeté une plainte. 8 joueurs sortis

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence A:
RÉCLAMATION DE CONCURRENCE DU 11 / 1/2020 REAL POGGIOMARINO – MARCIANISE: REJETÉE (CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE DÉTAILS)
PLAINTE DE LA COURSE PLAINTE DU 18 / 1/2020 MONDRAGONE – ALBANOVA CALCIO
Ayant pris connaissance de l’annonce préalable de l’appel par la société A.S.D.MONDRAGONE, il maintient toutes les décisions concernant l’approbation de la course. Le paragraphe pertinent ci-dessous montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les documents.
MATCHS DE 15 / 1/2020 JOUEURS NON EXPULSÉS
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CAPOGROSSO ANTONIO (ALBANOVA CALCIO)
COURSES DU 18 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 80,00 ALBANOVA CALCIO Tel que rapporté par le CC, ses partisans ont allumé 3 bombes fumigènes.
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DI MICCO DAVIDE (ALBANOVA CALCIO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
CANGIANIELLO MARCELLO (REAL POGGIOMARINO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CIFANI FABIO (ALBANOVA CALCIO)
RINALDI LUIGI (ALBANOVA CALCIO)
LAGNENA NICOLA (VIS AFRAGOLESE 1944)
COURSES DU 19 / 1/2020
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 7/2/20/20
GRIMALDI TEORE SOSSIO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
PERFETTO LORETO (MARCIANISE)
VERTUCCIO MARCO (MARCIANISE)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
FONTANAROSA SIMONE (FRATTAMAGGIORE CALCIO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
NAPOLITANO ANTONIO (CASORIA CALCIO 1979)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
IANNUZZI ANDREA (AFRO NAPLES UNITED)
IVAN OLIVE (LANGUE DE FOOTBALL)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
COSTANZO CLAUDIO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CIRELLI ALBERTO (CASORIA CALCIO 1979)
RUSSO CARLO (CASORIA CALCIO 1979)
DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY (REAL FORIO 2014)
VISCOVO GIOVANNI (SAN GIORGIO 1926).