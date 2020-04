En Italie, on apprend vraiment à se défendre: c’est l’un des dogmes historiques de notre football.

La confirmation a donné Hector Moreno, défenseur ex Rome qui a révélé aux microphones de Multimedio Deportes que, dès son arrivée dans la capitale, il a immédiatement réalisé à quel point la vraie défense était différente de celle qu’il connaissait, le défenseur sud-américain.

Dans l’interview, Moreno a expliqué à quel point la manière italienne de défendre était totalement opposée et plus difficile que les autres championnats.

Un nouveau monde

Certes, la parenthèse résonnante de Hector Moreno à Roma n’a duré que sept mois. Arrivé à l’été, pour environ 6 millions de dollars versés dans les coffres du PSV, comme première plaque d’immatriculation de greffe Monchi, le défenseur mexicain n’a pas laissé de très bons souvenirs aux fans qui ne se souviennent pas de ses excellentes performances. Bien que brève, la parenthèse romaine était importante, cependant, surtout au niveau cognitif pour Moreno.

“A Rome, j’ai réalisé que je ne savais pas comment défendre”, révèle Moreno à Multimedio Deportes. «A quinze ans, je suis arrivé aux Pumas et je ne savais pas comment défendre et quand je suis arrivé à Rome, j’ai réalisé que je n’avais toujours pas appris à défendre. Je n’ai jamais autant appris qu’au cours des sept mois à Rome. Ils m’ont expliqué des choses et j’ai dit “mais comment est-ce possible que je ne savais pas?”. J’ai toujours eu des entraîneurs qui préféraient le football offensif. “

Un certificat d’estime certainement envers le football italien et envers la manière italienne de défendre, ce qui n’est pas un hasard, à définir comme le plus complet par rapport à toutes les autres écoles de football.