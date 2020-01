“A Sarno pour la Coupe et nous voulons aussi le D. Aux fans je dis …”

AMALFI (SA). Rendez-vous avec l’histoire demain soir pour le Côte amalfitaine, les garçons de monsieur Ferullo défieront dans le finale régionale de la coupe amateur italienne l ‘afragolese de Masecchia. Un jeu de grand charme donc au Squitieri di Sarno.

LA FIERTÉ DU PRÉSIDENT

Le numéro un du club côtier est intervenu sur le challenge, Salvatore De Riso: «Nous avons entamé un voyage il y a quelques années, il y a de nombreux projets et objectifs à atteindre, au fil des années, nous avons essayé de confirmer le noyau dur de l’équipe et de nous étayer si nécessaire. – le président a commencé à utiliser les microphones TV – Grâce au travail du technicien Ferullo, tout le monde est en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes, les nouveaux se sont bien mélangés avec le reste du groupe et jusqu’à présent, nous avons déjà recueilli plusieurs satisfactions. La finale de la coupe pour nous et pour toute la côte amalfitaine est une source de fierté, il est clair que nous allons prendre le terrain pour gagner et ne pas participer, j’encourage les enfants à le faire, mais surtout je profite de l’occasion pour inviter les habitants de la côte à aller à Sarno pour soutenir l’équipe ».

OBJECTIF DE LA SÉRIE D

La Coupe peut aussi être un bon objectif viable pour un autre objectif du partenariat Amalfi: «Pour réaliser les projets dont nous avons besoin de fonds, je remercie donc tous les sponsors qui nous soutiennent et grâce auxquels nous essayons d’atteindre des objectifs de plus en plus ambitieux. Serie D? Inutile de nous cacher, nous aimerions remporter le championnat, et à cet égard, je voudrais sensibiliser toute la partie entrepreneuriale de la côte amalfitaine afin qu’avec une contribution même minime, elle puisse soutenir ce projet. – souligne De Riso – Nous faisons de grands sacrifices et les garçons reçoivent des salaires ridicules, ils s’entraînent tous les jours et certains travaillent comme tels, il est vrai qu’ils sont satisfaits. En nous unissant, nous pouvons aller même au-delà du D, sur la côte amalfitaine, il existe de nombreuses autres réalités telles que Tramonti, Positano, mais ce serait bien de jouer tous sous un même drapeau. “

Ph Côte amalfitaine, fans

UN MESSAGE AUX FANS

Une marque reconnue dans le monde entier, désormais la vitrine de la finale de la Coupe pour donner plus de prestige à la côte amalfitaine: «Bien sûr, notre territoire est connu dans le monde entier, mais avoir une équipe de football qui obtient des résultats importants serait une autre raison de « orgueil. Nous avons ce qu’il faut pour réussir, en rose il y a beaucoup de gars de la côte amalfitaine qui donnent tout pour la chemise. – conclut le président – La Coupe d’Italie est une opportunité unique pour nous, un événement qui restera dans l’histoire du club, je soutiendrai l’équipe pour ramener le trophée à la maison. Message aux fans? J’espère que les deux fans vont bien performer, il y aura des femmes et des enfants donc j’attends une grande civilisation et une soirée de plaisir et de football. Les deux équipes se battront pour gagner, ai-je dit au quartier général de la police de Salerne qu’il n’est pas nécessaire d’être contrôlé parce que nous sommes un peuple paisible et calme. “