Sélection colombienne



À toute vitesse: week-end des joueurs de l’équipe nationale colombienne





Camilo Stiven Malaver





17 janvier 2020, 22 h 17

Ceux qui ont fait partie du processus de Carlos Queiroz auront des activités dans différentes ligues à travers le monde.

Les joueurs de l’équipe nationale colombienne auront un week-end plein de football, dans des ligues comme la Premier League ou la Serie A, dans lesquelles ils chercheront à contribuer à leurs équipes qui commencent déjà à entrer dans des phases définitives.

Ce sera l’itinéraire des joueurs de l’équipe nationale colombienne:

Samedi 18 janvier

Yerry Mina

West Ham contre Everton

10 h 00

Premier League

Steven Alzate

Brighton contre. Aston Villa

10 h 00

Premier League

Dávinson Sánchez

Watford vs. Tottenham

19 h 30

Premier League

David Ospina

Napoli vs. Fiorentina

14 h 45

Série A

Radamel Falcao

Galatasaray vs. Denizlispor

8 h 00

Ligue turque

Stefan Medina

Monterrey vs. Monarques

18 h 00

Ligue MX



William Tesillo et Yairo Moreno

Santos Laguna vs. Lion

19 h 45

Ligue MX

Dimanche 19 janvier

Jefferson Lerma

Norwich vs. Bournemouth

10 h 00

Premier League

Jeison murillo

Athletic Bilbao vs. Celtic of Vigo

12 h 30

Ligue d’Espagne

Santiago Arias

Éibar vs. Athlète de Madrid

15 h 00

Ligue d’Espagne

Place Juan Guillermo

Juventus vs. Parme

14 h 45

Série A

Johan Mojica

Tenerife vs. Gérone

14 h 30

Deuxième division de l’Espagne

Lundi 20 janvier

Duván Zapata et Luis Muriel

Atalanta vs Spal

14 h 45

Série A