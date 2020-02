“A Volla, nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs”

la Casoria réussit après l’arrêt avec les dirigeants afragolais, surmontant le 2-0 Gragnano avec une victoire qui permet aux hommes de Ivan De Michele pour armer sa propre position en séries éliminatoires.

Voici les mots de l’entraîneur violet sur le match et sur la prochaine rencontre avec le Virtus Volla, son ancienne équipe, aux micros du club: “C’était important de se relever, car après l’automne dernier, soit on se vomit, soit on a fini. Nous l’avons fait et nous nous préparons immédiatement pour le quart de semaine avec Virtus Volla. Mon passé là-bas? J’ai beaucoup donné à Volla mais j’ai aussi beaucoup reçu et je remercie la société. Pendant les années 90, seul le champ comptera, mais avant et après ce sera un plaisir de revoir beaucoup de monde. En ce qui concerne la course, nous ne pouvons pas échouer si nous voulons jouer, également parce qu’ils sont en retard sur Pomigliano. “

Et il ajoute: «Les compliments des joueurs sur moi? Pour le match à Afragola, j’avais donné des indications précises, mais elles n’étaient pas appliquées et nous avons perdu; cela montre clairement que l’entraîneur peut faire la différence mais seulement s’il est suivi par l’équipe, car ce sont toujours les joueurs qui doivent appliquer ses préceptes et décider des matchs. Au tour précédent, en fait, ce qui m’a le plus désolé, c’est que 3 des 4 buts concédés provenaient de situations que nous avions préparées de manière spécifique “.