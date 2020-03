Aaron Wan-Bissaka est-il meilleur que Trent Alexander-Arnold sur la défensive?

Les statistiques montrent que Aaron Wan-Bissaka de Manchester United est meilleur que Trent Alexander-Arnold de Liverpool dans toutes les zones défensives sauf une.

La star de Liverpool a récemment été classée meilleur arrière du monde par 90min.com, Wan-Bissaka étant 20e. Cependant, les chiffres de l’ancien homme de Crystal Palace lors de sa première saison à Manchester United suggèrent que défensivement, il est de loin le meilleur joueur.

Wan-Bissaka gère plus du double du nombre de plaqués par match, à 3,8 contre 1,6, et effectue en moyenne deux interceptions par rapport au 1,2 d’Alexander-Arnold.

Il surclasse également le joueur de 21 ans en blocs, avec une moyenne de 0,5 par match contre 0,3.

Alors que les chiffres ci-dessus peuvent simplement refléter le fait que la star des États-Unis a plus à défendre que son homologue de Liverpool, les suivants ne le font pas.

Alexander-Arnold commet en moyenne 0,7 faute par match, alors que la moyenne de Wan-Bissaka n’est que de 0,5 par match.

Les joueurs de l’opposition dribblent devant la star de Liverpool deux fois plus souvent qu’ils n’ont dépassé ‘The Spider’ Wan-Bissaka, avec des moyennes de 1,4 contre 0,7 fois par match, respectivement.

Statistiques de whoscored.com

Les seuls chiffres défensifs dans lesquels l’homme de Liverpool bat la star des États-Unis sont pour les hors-jeu gagnés (0,5 contre 0,3) et les dégagements (légèrement meilleurs 2,1 contre 1,9). «Hors jeu gagné» est un chiffre qui se rapporte à la défense en tant qu’unité, on pourrait donc faire valoir que cela devrait être réduit lors de la comparaison des joueurs individuels.

Mais ce ne sont pas seulement les statistiques défensives où le joueur de 22 ans est meilleur. Le pourcentage de réussite de passe de Wan-Bissaka de 79,9% est supérieur à celui d’Alexander-Arnold 75,8%, il commet une faute deux fois plus souvent que le joueur de Liverpool (0,6 contre 0,3 fois par match) et a un meilleur contrôle du ballon (0,9 exemples de mauvais contrôle) par match contre 1,1).

Statistiques de whoscored.com

Bien sûr, ce sont les contributions de l’objectif de la star de Liverpool qui lui ont récemment valu le titre de meilleur arrière latéral du monde. Deux buts contre zéro de Wan-Bissaka et 12 passes décisives contre 2 sont soutenus par ses passes clés de 2,6 contre 0,8 par match, 2,3 contre 0,3 croix par match et 4,9 contre 1,1 longues balles par match. Mais ces chiffres doivent être mis en perspective dans une saison où Liverpool a remporté 93% de ses matchs et les Red Devils n’ont remporté que 41% des leurs.

Statistiques de whoscored.com

Il ne fait aucun doute que le jeu d’attaque de Wan-Bissaka peut être développé davantage et qu’il n’est pas encore aussi efficace que son homologue d’Anfield. Mais ces statistiques démontrent que l’inverse peut être dit au sujet des capacités défensives, Alexander-Arnold montrant qu’il a un long chemin à parcourir pour atteindre le niveau fixé par Wan-Bissaka.

