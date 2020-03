Abel Ruiz dit à Barcelone à quoi s’attendre de Trincao

L’ancien attaquant du Barcelone B, Abel Ruiz, a parlé de son nouveau coéquipier Francisco Trincao et a dit aux géants catalans à quoi s’attendre du joueur de 20 ans.

Ruiz a déménagé à Braga en janvier et dit qu’il s’entend bien avec Trincao, qui déménagera à Barcelone en janvier avec un contrat de 31 millions d’euros.

Voici ce que Ruiz fait de son nouveau coéquipier:

“Je vous dirais qu’il ressemble à Messi, mais vous ne pouvez comparer personne à Leo. Il est le gaucher typique qui a un bon dribble, qui est habile. S’il joue à droite, il rentre à l’intérieur et frappe le fouet. À gauche, il se chevauche et marque de nombreux buts.

«Je m’entends très bien avec lui, c’est un très bon garçon. Il a beaucoup de personnalité, est un très bon joueur et je suis sûr qu’il réussira très bien au Barça.

«Il a beaucoup de qualité. Il peut venir de n’importe où, de droite ou de gauche, il a un très bon coup … il est très complet.

«Il est plus que prêt [to play for Barca]. Il peut parfaitement y jouer et s’en sortira très bien. Le planning de la prochaine saison n’est pas encore connu, mais il aura évidemment de la compétition. Dans toutes les grandes équipes, il y a deux grands joueurs par position, il devra donc gagner sa position comme partout ailleurs. »

Source | Mundo Deportivo

Ruiz a également visé Barcelone après avoir quitté le club en janvier après huit ans au Camp Nou.

Le joueur de 20 ans a déclaré que le club avait “peur d’élever de jeunes joueurs”, ce qui a donné envie aux jeunes de partir à la recherche de temps de jeu ailleurs.