Abreu avoue qu’il a proposé à Suárez de signer pour Nacional s’il était son entraîneur

Le joueur et entraîneur de Boston River, l’ancien international uruguayen Sebastián “Loco” Abreu, il a reconnu vendredi dernier qu’il avait offert à son compatriote Luis Suarez, devant FC Barcelona, signe pour Nacional s’il devenait entraîneur du “tricolore”.

Dans une interview à la radio uruguayenne 890, l’ancien joueur du défenseur uruguayen, du Deportivo de La Coruña espagnol, de l’Argentine River Plate ou du mexicain Monterrey, entre autres, a avoué qu’il pensait qu’il “avait des possibilités complètes et réelles” d’être technicien National quand l’entraîneur d’alors, Álvaro Gutiérrez, a démissionné en décembre 2019.

“Et quand, à cette époque, après le 18 décembre, Luis (Suárez) était sur le point de venir et je lui ai dit: ‘Écoute, Lucho, ce n’est rien de concret, mais il y a peut-être une possibilité … comment est ton sujet? que faisons-nous? “”, a-t-il expliqué Abreu à propos de l’idée que Suarez Il retournera au club uruguayen d’où il est parti pour l’Europe.

“Il me reste six mois, mais si tu peux l’être, laisse-moi parler à Sofi, parle de la famille. Je t’ai toujours dit que si tu étais technicien je pourrais revenir”, a expliqué le “Loco” qui a répondu Suarez.

Motivation et “défi mignon”

Selon Abreu“Le fait qu’il soit retourné au Nacional” et qu’il était son entraîneur “était quelque chose qui le motivait, c’était un beau défi.”

Cependant, le joueur de Rivière Boston décrit comme «correct» la décision du club «tricolore» de signer Gustavo Munúa En tant qu’entraîneur car, a-t-il indiqué, après son passage sur le banc ‘sac à main’ (2015-2016), “il a laissé une très bonne impression de ce que l’équipe a montré sur le terrain”.

L’ancien international uruguayen, qui s’entraîne pour la deuxième fois de sa carrière, après être passé par le banc du Salvadorien Santa Tecla, détient le record Guinness depuis 2017 en tant que footballeur qui a joué dans plus de clubs de manière professionnelle.

En plus de plusieurs équipes uruguayennes, telles que le Defender et le National, l’athlète a joué pour des clubs en Argentine, au Brésil, au Chili, en Équateur, au Salvador, en Espagne, en Grèce, en Israël, au Mexique et au Paraguay.

Le maillot de Boston River est son 29e maillot de club, le 30e ajoutant celui du Uruguay.