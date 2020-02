AC Milan 1-0 Turin

Il Milan a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Torino ce lundi à Giuseppe Meazza. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il AC Milan face au duel voulant surmonter son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Inter par un score de 4-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Torino perdu par un résultat de 1-3 lors du match précédent contre le Sampdoria et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe rouge et noire est sixième, tandis que Torino C’est quatorzième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a créé la lumière grâce à l’objectif de Daim Rebic à la minute 25. Après cela, la première partie s’est conclue par un score de 1-0.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Matteo Gabbia, Giacomo Bonaventura et Rafael Leao remplacer Simon Kjaer, Lucas Paqueta et Daim Rebic, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Simone Zaza, Vincenzo Millico et Ola Aina, qui est entré par Simone Edera, Alex Berenguer et Lyanco.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Ismael Bennacer et Samu Castillejo, du Milan et trois à Simone Edera, Tomás Rincon et Cristian Ansaldi du Torino.

Avec 35 points, le AC Milan Il a terminé sixième de la table générale à la fin du match, au lieu d’accéder à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Moreno Longo Il était en quatorzième place avec 27 points.

Le lendemain de Serie A affrontera le AC Milan à la maison contre Fiorentinatandis que le Torino devra faire face dans son fief avant la Parme.

Fiche techniqueAC Milan:Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Simon Kjaer (Matteo Gabbia, min.44), Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Samu Castillejo, Lucas Paqueta (Giacomo Bonaventura, min.69), Franck Kessie, Ismael Bennacer, Ante Rebic (Rafael Leao, min .88) et Zlatan IbrahimovicTurin:Salvatore Sirigu, Lyanco (Ola Aina, min.85), Bremer, Nicolas N’Koulou, Lorenzo De Silvestri, Sasa Lukic, Tomás Rincón, Cristian Ansaldi, Álex Berenguer (Vincenzo Millico, min.85), Simone Edera (Simone Zaza, min.64) et Andrea BelottiStade:Giuseppe MeazzaButs:Ante Rebic (1-0, min. 25)